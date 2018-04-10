Визит Порошенко к Меркель: что будет обсуждать президент

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Встреча на Эльбе

В воскресенье вечером президент Петр Порошенко прибыл в Берлин по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Визит укранского президента станет 12 по счету за три года его каденции и одним из первых среди иностранных лидеров после переизбрания Меркель.

В преддверии визита в Германию украинский президент с гордостью заявлял: Украина в приоритетах нового правительства ФРГ.

"Чрезвычайно благодарен Меркель за те приоритеты, которые она выставляет, что Украина очень высоко в приоритетах Германии. В качестве примера можно сказать, что в коалиционном договоре немецкого правительства вопрос Украины, вопрос миротворцев является ключевым", — отмечал Порошенко.

По словам Порошенко, на встрече будут обсуждаться вопросы мира в Украине, миротворцев, поддержки реформ, а также реализация совместных проектов. Также запланированы двусторонние переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Гайко Маасом.

По версии украинской стороны, одним из ключевых на переговорах станет вопрос миротворцев на Донбассе.

"Больше всего мы нуждаемся единого и сильного ЕС, а также его солидарности с Украиной. А на данном этапе — прежде всего направление миротворцев ООН в Украину", — заявил Порошенко в интервью немецкому изданию Handelsblatt перед встречей с канцлером.

В вопросе получения мандата Совбеза ООН на миротворческую миссию Украина нуждается в неотложной поддержке со стороны Берлина и Брюсселя, добавил гарант.

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"Срочно позаботиться о том, чтобы мы смогли получить мандат Совбеза ООН. И режим тишины. Ведь во время продолжающихся вооруженных столкновений миротворцы не смогут там провести дислокацию. И наши западные партнеры должны и в дальнейшем осознавать, что санкции являются чрезвычайно эффективным инструментом — только они могут заставить Путина сесть за стол переговоров. Если российская агрессия будет продолжаться, санкции потребуется углубить", — отметил президент.

Перед этим глава МИД Украины Павел Климкин выражал надежду, что встреча Порошенко с Меркель будет способствовать согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил ООН на востоке Украины.

"Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, Соединенные Штаты. После этих контактов самого высокого уровня, будем очень давить на Россию, с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать конечно как толчок для того, чтобы это началось. Если она будет дожиматься — тогда у нас есть шанс, и я в это верю", — заявлял Климкин.

При этом глава МИД Украины подчеркивал, что визит Порошенко в Германию — это только первый шаг.

"Будет очень много контактов на высшем уровне. И Меркель, и Макрон будут говорить с Трампом. Будем встречаться в двустороннем, трехстороннем формате, и строить это давление, но обязательно координировать и тактику и стратегию", — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

В то же время вице-спикер Рады Ирина Геращенко отмечала, что на повестке переговоров Порошенко и Меркель также новое освобождение заложников.

"И второй вопрос – это освобождение заложников. Украинская сторона делает все, чтобы как можно быстрее состоялась следующая волна освобождения. Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших пленников", – говорила она.

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Примечательно, что перед визитом Порошенко Меркель пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Меркель подтвердила приверженность строительству газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины, а также целесообразность продолжения усилий по обеспечению обмена пленных по принципу "всех на всех" в Донбассе. Кроме того, стороны условились продолжить совместную работу по урегулированию кризиса в Донбассе в "нормандском формате".

Последний раз Порошенко и Меркель общались еще в феврале, когда провели телефонный разговор. Тогда собеседники обсудили состояние реализации "Минских договоренностей", отметив необходимость консолидации режима прекращения огня.

Мнения

Комментируя предстоящие переговоры Порошенко с Меркель, эксперты больших прорывов не ждут.

"Не стоит ожидать принятия конкретных стратегических решений. Цель визита — продемонстрировать поддержку и стремление поддерживать дальше хорошие отношения с Германией", — выразил мнение руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

При этом эксперт-международник Анна Шелест считает, что после завершения процесса формирования правительства в Германии, можно ожидать активизации двусторонних отношений между странами.

"…сейчас выстраивается повестка дня. И идет большая конкуренция за эти вопросы, на которые новое правительство Германии должно обращать внимание. И то, что Украина согласовала эту встречу, то, что едет сам президент, то есть на самом высоком уровне, это является положительным как для политической практики, так и, будем надеяться, и для предметных разговоров в дальнейшем", — прогнозирует она.

По ее мнению, на переговорах главными темами станут вопросы безопасности на востоке Украины, а также вопрос миротворческой миссии под эгидой ООН.

"..в первую очередь, конечно, Украину все же беспокоят вопросы безопасности на востоке Украины, этот вопрос миротворческой миссии под эгидой ООН. И если в прошлом году Франция больше на себя взяла такую инициативу в "нормандском формате", то теперь, в принципе, мы можем ожидать возвращения Германии на лидирующую роль. А другие проекты, они, конечно, связаны с реформированием и с теми сферами, где Германия всегда была впереди. Это и медицина, и сельское хозяйство, то есть проекты, которые не первый год поддерживаются Германией. Ну, и энергетика, конечно, тоже", — отмечает эксперт.

"Мы понимаем, что Германия является членом "нормандского формата", в Германии имеются значительные возможности для влияния и для разговора с РФ. А соответственно, если у нас будет очень четкая позиция Германии в этом вопросе, и поддержка украинской позиции, мы можем ожидать, что по каналу переговоров Германия-Россия этот вопрос будет постоянно тоже на повестке дня, а станет ли Германия одной из стран, которая предоставит собственных миротворцев, это отдельный вопрос. Теоретически — может", — добавила Шелест.

По материалам из открытых источников интернет