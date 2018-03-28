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    Общество

    Глава "Сбербанка" РФ попал в базу данных сайта "Миротворец"

    (обновлено: )2801
    Как отмечается на сайте, глава "Сбербанка" Герман Греф внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым.
    Глава правления Сбербанка Герман Греф
    facebook.com/Herman.Gref

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Глава "Сбербанка" Герман Греф попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Как сообщается на сайте, Греф внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины", "участие в попытках легализации аннексии" Крыма и "отрицание военной агрессии России против Украины".

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

     

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