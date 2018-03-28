Глава "Сбербанка" РФ попал в базу данных сайта "Миротворец"

facebook.com/Herman.Gref

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Глава "Сбербанка" Герман Греф попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Греф внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины", "участие в попытках легализации аннексии" Крыма и "отрицание военной агрессии России против Украины".

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.