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    Высланные из Украины российские дипломаты попали в базу "Миротворца"

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (112)

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    Согласно информации на сайте "Миротворец", в базу данных попали Андрей Михайлов, Андрей Агафонов, Вадим Басинский, Сергей Семенов, Михаил Смирнов, Юрий Веретенников, Валерий Катуркин, Сергей Антонов, Олег Бойко и Сергей Яковлев.
    Посольство России в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

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    Ранее Украина выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС, а также США и Канады, которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов "затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло" и не будет способствовать нормализации отношений.

    Согласно информации на сайте, в базу данных попали Андрей Михайлов, Андрей Агафонов, Вадим Басинский, Сергей Семенов, Михаил Смирнов, Юрий Веретенников, Валерий Катуркин, Сергей Антонов, Олег Бойко и Сергей Яковлев.

    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

     

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