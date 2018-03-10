Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.
"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности", - говорится в ноте протеста посольства России в Украине.
По словам секретаря горсовета Владимира Прокопива, Киевский горсовет обратился с официальным письмом в МИД по разъяснению ситуации в отношении возможности расторжения договора аренды трех участков, предоставленных посольству России в Украине.
Фотокорреспондентам удалось снять с высоты птичьего полета охранение российского посольства в Киеве в день проведения выборов в Госдуму РФ. Бойцы Национальной гвардии в два ряда вытянуты вдоль фасада посольства, кроме того видны дополнительные подразделения полиции.
Митингующие свернули плакаты и транспаранты, а также аудиооборудование, и покинули площадь возле посольства. После того, как противники выборов в Госудуму РФ на территории Украины разошлись, вокруг дипмиссии была снята часть правоохранителей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности", - говорится в ноте протеста посольства России в Украине.
Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.