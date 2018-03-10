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    Посольство России на Украине

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 117
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    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ
    Хроника 26 февраля: Украина в Совете ООН, нападение на консульство РФ
    09:27 27.02.2018
    1066
    Накануне в Киеве задержали разыскиваемого в 30 странах хакера, в Одессе радикалы облили краской консульство России, а в Днепре в СИЗО покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО.
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ
    В Одессе радикалы облили краской консульство России
    20:00 26.02.2018
    292Радикальный экстремизм охватил Украину
    Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    Россия направила Украине ноту протеста из-за погрома в Россотрудничестве
    21:26 17.02.2018
    1100Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    "Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности", - говорится в ноте протеста посольства России в Украине.
    Новогоднее поздравление под посольством РФ в Киеве
    Активисты зажгли "патриотические файеры" под посольством РФ в Киеве
    16:27 31.12.2017
    803
    Активисты назвали имена украинцев, "находящихся в заложниках у Кремля", а также обратились к ним со словами поддержки, выразив уверенность, что вскоре они вернутся на родину.
    Посольство России в Киеве
    Полиция возбудила дело по ДТП с участием сотрудника посольства РФ
    12:50 16.11.2017
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    Полиция проверила дипломата на наличие алкоголя в крови, однако он был трезв. Дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
    Ночное патрулирование Киева
    Сотрудника российского посольства обокрали в Киеве - СМИ
    17:32 10.11.2017
    194
    По информации источника, дипломат стригся в элитном салоне красоты, который расположен неподалеку от посольства. Однако когда он должен был оплатить услуги, то заметил, что его кошелек пропал.
    Акция крымских татар под посольством РФ в Киеве
    Крымские татары вышли на акцию под посольство РФ в Киеве
    02:40 28.09.2017
    2290
    Крымскотатарская молодежь под российским посольством в Киеве провела акцию в поддержку осужденного заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.
    Киевский городской совет
    Горсовет Киева намерен разорвать договор с посольством РФ об аренде
    16:15 13.02.2017
    214Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам секретаря горсовета Владимира Прокопива, Киевский горсовет обратился с официальным письмом в МИД по разъяснению ситуации в отношении возможности расторжения договора аренды трех участков, предоставленных посольству России в Украине.
    Ростислав Кравец
    Кравец о разрыве договора аренды с посольством РФ: абсолютная глупость
    18:01 07.02.2017
    1821Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Киевсовет не является участником процесса дипломатических отношений, и расторжение договора аренды участков с посольством РФ это абсолютная глупость, считает юрист Ростислав Кравец.
    Здание Киевского городского совета
    Киевские власти собираются забрать землю у посольства РФ
    15:47 07.02.2017
    1009
    Соответствующее решение было принято во вторник на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Речь идет о трех земельных участках.
    Киевляне несут цветы к посольству РФ. Видео
    Киевляне несут цветы к посольству РФ 
    00:18 26.12.2016
    985Крушение Ту-154. Расследование
    Жители Киева несут цветы к посольству Российской Федерации, выражая соболезнования погибшим в авиакатастрофе в Сочи, сообщили в пресс-службе посольства.
    Акция в поддержку Романа Сущенко под посольством РФ в Киеве
    Под посольством РФ в Киеве проходит акция в поддержку Романа Сущенко
    10:18 06.10.2016
    277Задержание украинских журналистов в РФ
    Поддержать Романа Сущенко под посольство Российской Федерации в Киеве пришли журналисты, блогеры, медиаэксперты. Аналогичные мероприятия пройдут в Риме и Париже.
    Столкновения под посольством РФ в Киеве
    Полиция открыла производство после стычек у дипведомств РФ в Одессе и Киеве
    03:33 19.09.2016
    357Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    По информации пресс-службы полиции, правоохранители составили восемь административных протоколов и открыли два уголовных производства после стычек возле дипведомств РФ в Одессе и Киеве.
    В осаде. Двойные кордоны Нацгвардии на подступах к посольству РФ
    В осаде. Двойные кордоны Нацгвардии у посольства РФ во время выборов 
    03:17 19.09.2016
    268Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Фотокорреспондентам удалось снять с высоты птичьего полета охранение российского посольства в Киеве в день проведения выборов в Госдуму РФ. Бойцы Национальной гвардии в два ряда вытянуты вдоль фасада посольства, кроме того видны дополнительные подразделения полиции.
    Столкновения под посольством РФ в Киеве
    Избиение ногами, драки с полицией и сжигание флага: выборы в ГД РФ в Украине
    20:02 18.09.2016
    2664Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    День выборов в Государственную Думу РФ в Украине выдался горячим: драки, стычки, столкновения сопровождали избирательный процесс, а напряженнее всего ситуация была в Киеве и Одессе.
    Сожжение российского флага перед посольством РФ в Киеве
    Митингующие под посольством РФ в Киеве сожгли российский флаг
    17:45 18.09.2016
    715Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Несколько участников протеста под посольством сожгли флаг Российской Федерации. Присутствовавшие на месте правоохранители, оцепившие здание дипломатического учреждения, не мешали активистам.
    Ситуация возле посольства РФ в Киеве
    Митинг у здания посольства РФ в Киеве завершился
    17:21 18.09.2016
    644Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Митингующие свернули плакаты и транспаранты, а также аудиооборудование, и покинули площадь возле посольства. После того, как противники выборов в Госудуму РФ на территории Украины разошлись, вокруг дипмиссии была снята часть правоохранителей.
    Столкновения под посольством РФ в Киеве
    Задержанных во время столкновений у посольства РФ в Киеве отпустили
    16:13 18.09.2016
    574Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Как сообщил заместитель начальника патрульной полиции Киева Олег Чувилкин, в ходе стычек были задержаны три человек. После составления админпротоколов все они были отпущены на свободу.
    Голосование в посольстве РФ в Киеве на выборах в Госдуму России
    В посольстве РФ сообщили, сколько человек проголосовало в Киеве
    15:59 18.09.2016
    702Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Как сообщили в посольстве России в Киеве, несмотря на сложную обстановку вокруг российских загранучреждений на территории Украины, выборы проходят в установленном порядке.
    Драка под посольством РФ в Киеве
    Украинца, сопровождавшего россиянку, избили под посольством РФ в Киеве
    13:43 18.09.2016
    1463Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Мужчина, представившийся гражданским мужем россиянки, пытался провести ее через кордон правоохранителей к посольству, однако между ним и одним из участников акции возникла словесная перепалка.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    Россия направила Украине ноту протеста из-за погрома в Россотрудничестве
    21:26 17.02.2018
    1100
    "Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности", - говорится в ноте протеста посольства России в Украине.
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ
    Хроника 26 февраля: Украина в Совете ООН, нападение на консульство РФ
    09:27 27.02.2018
    1066
    Накануне в Киеве задержали разыскиваемого в 30 странах хакера, в Одессе радикалы облили краской консульство России, а в Днепре в СИЗО покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО.
    В Одессе активисты облили красной краской и закидали файерами консульство РФ
    В Одессе радикалы облили краской консульство России
    20:00 26.02.2018
    292
    Здание консульства охраняло околи 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.
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