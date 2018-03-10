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    Антон Малышев (звукоинженер)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    12:54 05.08.2015
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    Как сообщается на сайте телеканала, ассистент оператора телеканала "Звезда" "под давлением и угрозой смерти согласился подписать документ о том, что он согласен сотрудничать с СБУ в качестве агента с оперативным псевдонимом "Онегин".
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    СК РФ возбудил дело о задержании журналистов "Звезды" в Украине
    14:32 11.06.2014
    52Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о задержании журналистов "Звезды" Андрея Сушенкова и Антона Малышева в Украине, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Журналисты ТК Звезда Андрей Сушенков и Антон Малышев (слева направо)
    Журналисты "Звезды" рассказали, что делали на блокпосту близ Славянска
    11:00 10.06.2014
    225Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Около шести часов вечера 6 июня мы подъехали к блокпосту Славянска на предмет того, чтобы проехать посмотреть атмосферу внутри города и дальше ориентироваться по ситуации", - сказал Малышев.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    Журналисты ТК "Звезда" расскажут в СК о своем аресте в Украине
    10:47 10.06.2014
    52Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Освобожденные в Украине журналисты телеканала "Звезда" во вторник поедут в Следственный комитет России, где расскажут о своем аресте, сказал звукорежиссер Антон Малышев.
    Журналисты ТК Звезда Андрей Сушенков и Антон Малышев (слева направо)
    Освобожденные журналисты ТК "Звезда" не планируют оставлять профессию
    10:37 10.06.2014
    53Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Все, конечно, переживали очень сильно, для всех был большой стресс и шок, но завязывать (с профессией) никто не рекомендовал. Ни в коем случае, нет", - сказал журналист российского телеканала "Звезда" Малышев.
    Алексей Пушков
    Пушков: РФ нужно выработать санкции против нарушения прав журналистов
    19:09 08.06.2014
    188Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что России пора подумать о создании механизма санкций, который будет приводиться в действие в случае нарушения прав российских журналистов за рубежом.
    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    Маргелов: международным организациям надо вступиться за журналистов РФ
    16:55 08.06.2014
    72Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Международные организации по защите прав СМИ должны вступиться за журналистов российского телеканала "Звезда", которых задержали в Украине, считает глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов.
    Российский флаг
    Посольство РФ требует от Киева назвать причину задержания журналистов
    16:35 08.06.2014
    142Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Посольство РФ в Украине потребовало от украинских властей назвать причину задержания и как можно скорее освободить сотрудников российского телеканала "Звезда".
    Инаугурация президента Украины Петра Порошенко
    Хроника 7 июня: торжество инаугурации на фоне боев
    12:11 08.06.2014
    1304Спецоперация на востоке Украины
    РИА Новости Украина представляет обзор событий за 7 июня. Главным из них стала инаугурация Петра Порошенко.
    Российский флаг
    Долгов потребовал от Киева немедленно освободить журналистов "Звезды"
    11:22 08.06.2014
    102Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов считает, что за нарушения свободы слова и СМИ в Украине должна наступить персональная ответственность.
    Служба безопасности Украины
    СБУ: задержанные под Славянском российские журналисты живы и здоровы
    10:00 08.06.2014
    3990Отношения Украины и России
    Сотрудники российского телеканала "Звезда", которые были задержаны Нацгвардией в Украине, "живы-здоровы", заявил представитель управления Службы безопасности Украины в Киеве.
    Здание Службы безопасности Украины
    Руководство "Звезды" запросило у СБУ данные о задержанных журналистах
    09:35 08.06.2014
    82Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Телеканал "Звезда", сотрудники которого накануне были задержаны Нацгвардией, направил на имя главы СБУ Валентина Наливайченко запрос, где просит объяснить причину задержания журналистов.
    Ситуация в Славянске
    Захват журналистов в Славянске. Заявление движения "Мир без нацизма"
    09:16 08.06.2014
    177Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Журналисты российского телеканала "Звезда" были беспричинно задержаны военнослужащими Нацгвардии Украины на подъезде к Славянску, заявляет международного правозащитное движение "Мир без нацизма".
    Министерство иностранных дел Украины
    Зурабов: в связи с задержанием журналистов подготовлена нота в МИД
    18:25 07.06.2014
    76Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Сейчас подготовлена нота посольства в министерство иностранных дел, и я его подпишу буквально в ближайшие полчаса", - сообщил посол РФ в Украине Михаил Зурабов.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    МИД РФ требует от Киева немедленно освободить журналистов "Звезды"
    17:52 07.06.2014
    122Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Требуем от Киева принять незамедлительные меры по безусловному освобождению упомянутых граждан России и впредь руководствоваться принятыми в демократическом обществе принципами", - говорится в сообщении.
    Член Общественной палаты РФ Владислав Гриб
    Общественная палата РФ призывает Киев отпустить журналистов "Звезды"
    16:39 07.06.2014
    86Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Призываем руководство Украины незамедлительно освободить журналистов телеканала "Звезда"", - сказал заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.
    Совет по правам человека РФ. Архивное фото
    СПЧ обеспокоен задержанием журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    16:14 07.06.2014
    86Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Оператор Андрей Сушенков и звукоинженер Антон Малышев, находящиеся в командировке под Славянском, перестали выходить на связь в пятницу днем.
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    Шойгу распорядился принять меры для освобождения журналистов "Звезды"
    15:55 07.06.2014
    281Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу принять все законные меры для скорейшего освобождения журналистов телеканала "Звезда", - сказал собеседник РИА Новости.
    МИД РФ
    МИД РФ: задержание журналистов в Украине вызывает озабоченность
    12:11 07.06.2014
    65Отношения Украины и России
    Москва серьезно озабочена задержанием российских журналистов телеканала "Звезда" в Украине, заявил в субботу уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ приняла к сведению информацию о пропаже журналистов ТК "Звезда"
    10:03 07.06.2014
    79Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Оператор Андрей Сушенков и звукоинженер Антон Малышев, находящиеся в командировке под Славянском, перестали выходить на связь в пятницу днем.
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