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    Владислав Гриб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Член Общественной палаты РФ Владислав Гриб
    В РФ создадут региональный штаб для помощи юго-востоку Украины
    11:17 10.06.2014
    223Отношения Украины и России
    "Мы сейчас активно сотрудничаем с администрацией Ростовской области. Будет создан наш региональный филиал, региональный штаб совместно с Общественной палатой Ростовской области", - сообщил первый замесекретаря ОП РФ Гриб.
    Член Общественной палаты РФ Владислав Гриб
    Общественная палата РФ призывает Киев отпустить журналистов "Звезды"
    16:39 07.06.2014
    86Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Призываем руководство Украины незамедлительно освободить журналистов телеканала "Звезда"", - сказал заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.
    Жители города Славянска
    ОП РФ будет координировать предложения о помощи беженцам из Украины
    17:40 05.06.2014
    403Спецоперация на востоке Украины
    Общественная палата РФ займется координацией предложений о помощи беженцам из Украины, поступающих от россиян, сообщил РИА Новости первый замсекретаря палаты Владислав Гриб.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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