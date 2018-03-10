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    Звезда (телерадиокомпания)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    Телеканал "Звезда" сообщил о взломе аккаунтов хакерами с территории Украины
    17:30 29.09.2017
    166Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По информации сайте телеканала "Звезда", на редакционную почту пришло уведомление о том, что была совершена попытка входа в аккаунты с территории Украины.
    Российский журналист Андрей Лунев, раненный при взрыве мины возле Широкино
    Раненный в Широкино журналист может быть прооперирован в среду
    09:23 15.04.2015
    192Год АТО: причины и следствия
    Корреспондент российского телеканала "Звезда" Андрей Лунев находится в больнице Новоазовска. Решается вопрос о проведении ему операции.
    Корреспондент телеканала Звезда подорвался на растяжке в Широкино. Видео
    Российский журналист подорвался на "растяжке" в Широкино 
    23:57 14.04.2015
    429Год АТО: причины и следствия
    Сотрудник российского телеканала "Звезда" Андрей Лунев во вторник подорвался на "растяжке" в селе Широкино в Донецкой области неподалеку от Мариуполя.
    ПоселокПески в Донецкой области
    Состояние раненного в Донбассе журналиста ТРК "Звезда" стабилизировалось
    18:40 14.04.2015
    70Год АТО: причины и следствия
    Сейчас ситуация с Луневым стабильная. Врачи предпринимают максимум усилий, чтобы не допустить ухудшения. Они стабилизировали состояние оператора "Звезды", , сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной ДНР Виктор Кучковой.
    Российский журналист Андрей Лунев, раненный при взрыве мины возле Широкино
    Журналист российского телеканала "Звезда" подорвался на "растяжке" в Широкино
    11:42 14.04.2015
    767Год АТО: причины и следствия
    В поселке Широкино на мине подорвался работник российского телеканала. Подробностей о его состоянии пока не сообщается.
    Британский журналист Грэм Филлипс снял момент своего ранения под Донецком. Видео
    Британский журналист Грэм Филлипс снял момент своего ранения под Донецком 
    09:36 25.11.2014
    433Блокада Донбасса
    Британский журналист Грэм Филлипс был ранен под Донецком в поселке Пески. Там он снимал репортаж для российского телеканала "Звезда" о боях, которые уже несколько дней там ведутся.
    Грэм Филлипс
    Бронежилет с надписью "Пресса" был на журналисте Грэме Филлипсе - ТВ
    13:31 24.11.2014
    192Донбасс - зона войны
    Осколок пробил защиту и вошел в спину в области почек. Тем не менее в военный госпиталь, куда его привезли ополченцы, Филлипс вошел на своих ногах.
    Встреча освобожденных в Украине журналистов российского телеканала Звезда
    Журналисту ТК "Звезда" диагностировали разрыв барабанной перепонки уха - источник
    23:41 16.06.2014
    221Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Одному из журналистов телекомпании "Звезда", прибывших накануне из Украины, медики диагностировали разрыв барабанной перепонки уха от удара, сообщил представитель ГВКГ им. Н.Бурденко.
    Алексей Пиманов
    Пиманов: освобожденные журналисты "Звезды" вечером прилетят в Москву
    15:56 16.06.2014
    91Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Журналисты освобождены. Спасибо всем, кто беспокоился за их судьбу. Сегодня вечером они уже прилетят в Москву. Куда - сообщим дополнительно", - сказал Пиманов.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    Журналисты телеканала "Звезда" освобождены в Днепропетровске
    14:25 16.06.2014
    1258Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Передача журналистов происходила в здании Днепропетровской ОГА в присутствии более 30 журналистов", - отмечается в сообщении телеканала.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    Переговоры по журналистам "Звезды" пройдут в Днепропетровске
    11:43 16.06.2014
    107Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Ранее пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации сообщила о том, что журналистов передадут военному атташе Российской Федерации уже в понедельник.
    Алексей Пиманов
    Пиманов надеется, что журналистов "Звезды" освободят в короткие сроки
    18:16 15.06.2014
    63Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Мы будем принимать все меры для того, чтобы как можно скорее ребят освободили. Будем делать все то же самое, что делали для освобождения другой съемочной группы, задержанной ранее", - заявил Пиманов.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    В РФ призвали ОБСЕ принять меры для освобождения сотрудников "Звезды"
    12:48 15.06.2014
    55Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Служба Безопасности Украины
    Задержанных журналистов "Звезды" удерживает СБУ, заявляет телеканал
    09:41 15.06.2014
    106Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Это второй случай задержания сотрудников "Звезды", курируемого Минобороны РФ. В конце прошлой недели под Славянском были задержаны по подозрению в шпионаже оператор и звукоинженер "Звезды" Сушенков и Малышев
    Пиманов обратился к властям с требованием освободить журналистов
    ВИДЕО. Пиманов обратился к власти с требованием освободить журналистов 
    23:44 14.06.2014
    114Спецоперация на востоке Украины
    Президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов обратился с заявлением к руководству Украины с требованием освободить задержанных в Днепропетровске журналистов и обеспечить их безопасность, сообщает сайт телеканала.
    Алексей Пиманов
    Пиманов требует от властей Украины освободить захваченных журналистов
    23:35 14.06.2014
    104Спецоперация на востоке Украины
    Президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов обратился с заявлением к руководству Украины с требованием освободить задержанных в Днепропетровске журналистов и обеспечить их безопасность, сообщает сайт телеканала.
    Митинг в Москве. Архивное фото
    Около здания посольства Украины в Москве митингуют около 200 человек
    23:23 14.06.2014
    408Отношения Украины и России
    Порядка 200 человек собрались в Москве у здания посольства Украины. Они держат плакаты и скандируют призывы "Освободите журналистов", "Не простим убитых детей" и антифашистские лозунги.
    Тюрьма. Архивное фото
    Журналисты канала "Звезда" рассказали, как пребывали в тюрьме
    11:34 10.06.2014
    188Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Там была одна одиночная камера, нас периодически меняли, а в одной из камер было семь человек. Спать было негде, приходилось сидеть, в крайнем случае лежать, на полу", - рассказал оператор телеканала "Звезда" Сушенков.
    Журналисты ТК Звезда Андрей Сушенков и Антон Малышев (слева направо)
    Журналисты "Звезды" рассказали, что делали на блокпосту близ Славянска
    11:00 10.06.2014
    225Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    "Около шести часов вечера 6 июня мы подъехали к блокпосту Славянска на предмет того, чтобы проехать посмотреть атмосферу внутри города и дальше ориентироваться по ситуации", - сказал Малышев.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    Журналисты ТК "Звезда" расскажут в СК о своем аресте в Украине
    10:47 10.06.2014
    52Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Освобожденные в Украине журналисты телеканала "Звезда" во вторник поедут в Следственный комитет России, где расскажут о своем аресте, сказал звукорежиссер Антон Малышев.
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