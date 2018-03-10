Сейчас ситуация с Луневым стабильная. Врачи предпринимают максимум усилий, чтобы не допустить ухудшения. Они стабилизировали состояние оператора "Звезды", , сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной ДНР Виктор Кучковой.
Это второй случай задержания сотрудников "Звезды", курируемого Минобороны РФ. В конце прошлой недели под Славянском были задержаны по подозрению в шпионаже оператор и звукоинженер "Звезды" Сушенков и Малышев
Президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов обратился с заявлением к руководству Украины с требованием освободить задержанных в Днепропетровске журналистов и обеспечить их безопасность, сообщает сайт телеканала.
Президент медиахолдинга "Красная Звезда" Алексей Пиманов обратился с заявлением к руководству Украины с требованием освободить задержанных в Днепропетровске журналистов и обеспечить их безопасность, сообщает сайт телеканала.
"Там была одна одиночная камера, нас периодически меняли, а в одной из камер было семь человек. Спать было негде, приходилось сидеть, в крайнем случае лежать, на полу", - рассказал оператор телеканала "Звезда" Сушенков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".