"Там была одна одиночная камера, нас периодически меняли, а в одной из камер было семь человек. Спать было негде, приходилось сидеть, в крайнем случае лежать, на полу", - рассказал оператор телеканала "Звезда" Сушенков.
"Все, конечно, переживали очень сильно, для всех был большой стресс и шок, но завязывать (с профессией) никто не рекомендовал. Ни в коем случае, нет", - сказал журналист российского телеканала "Звезда" Малышев.
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что России пора подумать о создании механизма санкций, который будет приводиться в действие в случае нарушения прав российских журналистов за рубежом.
Международные организации по защите прав СМИ должны вступиться за журналистов российского телеканала "Звезда", которых задержали в Украине, считает глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов.
"Требуем от Киева принять незамедлительные меры по безусловному освобождению упомянутых граждан России и впредь руководствоваться принятыми в демократическом обществе принципами", - говорится в сообщении.
Москва серьезно озабочена задержанием российских журналистов телеканала "Звезда" в Украине, заявил в субботу уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".