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    Михаил Маргелов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    Маргелов: международным организациям надо вступиться за журналистов РФ
    16:55 08.06.2014
    72Задержание журналистов телеканала "Звезда" в Украине
    Международные организации по защите прав СМИ должны вступиться за журналистов российского телеканала "Звезда", которых задержали в Украине, считает глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    Руководству Киева придется отвечать за свои действия - сенатор РФ
    14:42 20.05.2014
    6Спецоперация на востоке Украины
    Властям в Киеве придется отвечать за свои действия, в частности, за захват российских журналистов, заявил глава международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    Маргелов: референдумы отражают мнение жителей Востока о власти в Киеве
    09:18 14.05.2014
    10Референдум на востоке Украины
    Итоги референдумов в Донецкой и Луганских областях отражают отношение востока Украины к нынешней власти в Киеве, считает глава международного комитета Совета Федерации РФ Михаил Маргелов.
    Пленарное заседание Госдумы РФ
    Маркелов: СМИ РФ надо решить вопрос безопасности журналистов в Украине
    10:48 16.04.2014
    5Отношения Украины и России
    Руководителям российских СМИ необходимо проработать вопросы безопасности работы журналистов в Украине, считает Михаил Маркелов.
    Глава комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    Большинство стран Африки против резолюции ООН по Крыму
    08:57 28.03.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Из 47 африканских стран 31 государство отказалось поддержать резолюцию Генассамблеи ООН, в которой недавний референдум в Крыму назван не имеющим законной силы.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    Маргелов: лидеры африканских стран поддерживают позицию РФ по Крыму
    08:36 20.03.2014
    23Присоединение Крыма к РФ
    Лидеры африканских стран поддерживают позицию РФ по Крыму и отмечают, что время однополярного мира закончилось, сообщил спецпредставитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    Глава комитета СФ: ВС Крыма правомерно ссылается на прецедент Косово
    17:10 11.03.2014
    18Обострение ситуации в Крыму
    Верховный совет Крыма, приняв декларацию о независимости республики от Украины и намерении войти в состав России, правомерно ссылается на международный прецедент, связанный с опытом Косово, заявил Маркелов.
    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    В СФ за участие Минска в миссии наблюдателей на референдуме в Крыму
    09:12 05.03.2014
    11Обострение ситуации в Крыму
    Глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов выступает за участие парламентариев Союзного государства в миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на референдуме по статусу Крыма.
    Глава комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    Комиссия по мониторингу ситуации в Украине создана в Совфеде
    14:24 28.02.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утвердила состав комиссии по мониторингу ситуации в Украине при международном комитете верхней палаты парламента.
    Глава комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    Сенатор: ЕС препятствовал ассоциации с Украиной больше, чем РФ
    18:47 26.02.2014
    14Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    ЕС создавал больше препятствий на пути подписания Украиной ассоциации с ЕС, чем РФ, считает председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    Сенатор Маргелов: восточные регионы Украины не стремятся к отделению
    18:31 26.02.2014
    9Съезд в Харькове
    Политики восточных и южных регионов Украины не являются сепаратистами, заявил в среду председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов
    Глава комитета Совфеда: протест в Киеве - это революция ради революции
    17:56 26.02.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Февральские протесты в Украине, которые привели к смене власти в стране, не имеют цели, это революция ради революции, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    Маргелов: лидеры оппозиции могут оказаться на обочине политпроцессов
    11:29 24.02.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов не исключает, что нынешние лидеры украинской оппозиции могут оказаться отстранены от политических процессов в Украине.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    Маргелов: беспорядки в Украине организуют профессионалы уличных боев
    10:19 19.02.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Погромами и стрельбой руководят опытные профессионалы в уличных боях, считает глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    Маргелов: отставкой Кабмина не стабилизировать ситуацию в Украине
    16:44 28.01.2014
    5Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Отставкой правительства и отменой жестких законов стабилизировать обстановку в Украине не удастся, считает глава международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов.
    Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Михаил Маргелов
    Маргелов отмечает в Украине признаки попытки переворота
    11:35 24.01.2014
    8Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "На Украине - все признаки попытки государственного переворота, однако у президента Януковича пока еще достаточно сил, чтобы эти попытки пресечь", - заявил Маргелов журналистам в пятницу.
    Заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии
    Маргелов: дверь для Киева в ТС открыта
    21:34 17.12.2013
    8Встреча Януковича и Путина в Москве
    Маргелов считает, что "встреча президентов Владимира Путина с Виктором Януковичем сама по себе показала, где у Украины друзья - на Западе или на Востоке. А результаты встречи - это вам не пачка печенья на Майдане".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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