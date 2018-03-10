Международные организации по защите прав СМИ должны вступиться за журналистов российского телеканала "Звезда", которых задержали в Украине, считает глава международного комитета Совфеда Михаил Маргелов.
Лидеры африканских стран поддерживают позицию РФ по Крыму и отмечают, что время однополярного мира закончилось, сообщил спецпредставитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов.
Верховный совет Крыма, приняв декларацию о независимости республики от Украины и намерении войти в состав России, правомерно ссылается на международный прецедент, связанный с опытом Косово, заявил Маркелов.
Маргелов считает, что "встреча президентов Владимира Путина с Виктором Януковичем сама по себе показала, где у Украины друзья - на Западе или на Востоке. А результаты встречи - это вам не пачка печенья на Майдане".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".