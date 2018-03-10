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    Косово

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 109
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    Флаг Косово
    Палки в колеса евроинтеграции Косово
    17:59 02.02.2018
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    В Косово и далее действуют мощные кланы, созданные еще в период войны конца 90-х, и они управляют обществом, а политическая элита Косово не готова меняться, и это самая большая проблема, отметил политолог.
    Оливер Иванович был убит шестью пулями
    Убийство сербского оппозиционера вызвало в Косово шок
    14:57 17.01.2018
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    Неизвестный нападавший, по данным местной прокуратуры, стрелял из движущегося автомобиля. По всей вероятности, стрельба велась из пистолета с глушителем.
    Модель Хафия Мира
    Звезда пилона из Косово возбуждает сногшибательными формами 
    12:07 10.01.2018
    3265
    Хафия Мира из Косово входит в топ-десять самых популярных красоток инстаграм. Девушка помешана на пол дэнсе.
    Военнослужащий армии США. Архивное фото
    Американский военный скончался в Косово
    21:43 09.01.2018
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    По информации пресс-службы Сухопутных войск США в Европе, умерший 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.
    Стопа новорожденного ребенка
    Балканы: детей продавали по графику - два ребенка в сутки
    17:10 12.11.2017
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    Первые случаи продажи малышей зафиксированы в 1956 году, массовый характер это явление приобрело в 70-е и 80-е, и даже в 90-тые. Официальной статистики нет, но, согласно некоторым данным, всего было украдено около 10 тысяч новорожденных.
    Заседание Верховной Рады 6 октября 2017. Андрей Парубий
    Хроника 6 октября: Россия - "агрессор", дым и драки в Раде
    10:26 07.10.2017
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    В пятницу депутаты подрались в Раде, обсуждая законы по Донбассу, сборная Украины по футболу одержала победу в матче со сборной Косово, а председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт добровольно подал в отставку "ввиду личных причин".
    Матч Косово - Украина. Видео
    Косово - Украина. Все голы и лучшие моменты матча 
    00:57 07.10.2017
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    Счет в матче на 60-ой минуте был открыт благодаря автоголу Пакарады, забившему в свои ворота головой в противостоянии с Гармашем. Второй гол в ворота косоваров забил Андрей Ярмоленко.
    Матч Косово - Украина
    Украина выиграла у сборной Косова в отборочном матче на ЧМ-2018
    23:38 06.10.2017
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    Поединок, состоявшийся на нейтральном поле в Албании, завершился победой украинцев со счетом 2:0. После победы над косоварами в активе подопечных Андрея Шевченко 17 очков и третья строчка в группе І.
    Сборная Украины по футболу. Архивное фото
    Украина открыла счет в матче отбора на ЧМ-2018 против Косово
    23:05 06.10.2017
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    Украинцы смогли "распечатать" ворота косоваров лишь на 60-ой минуте поединка стараниями Дениса Гармаша. Матч отборочного этапа на ЧМ-2018 между сборными Косова и Украины проходит в Албании.
    Ситуация на поле перед игрой сборных Украины и Косово
    Игра под угрозой. Перед матчем сборных Украины и Косово разразилась гроза
    20:58 06.10.2017
    247
    Сильнейшая непогода в Шкодере может поставить под угрозу матч отборочного тура Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Косово.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    Бразилец Марлос показал украинский паспорт
    20:32 06.10.2017
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    Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос получил паспорт Украины и смог присоединиться к сборной, которая улетела в Албанию.
    Президент Чехии Милош Земан
    Земан считает отношение к Крыму и Косово примером двойных стандартов
    00:59 06.10.2017
    369
    Чешский президент заявил, что критиковал отторжение Косово от Сербии, считая это очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности, которая гарантировала территориальную целостность Сербии.
    Флаг Косово
    Итоги парламентских выборов в Косово: кому-то придется извиняться
    13:43 14.06.2017
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    Присутствие десяти представителей "Српске листе" в парламенте гарантирует, что ни одно решение, которое бы нанесло ущерб сербскому меньшинству в Косово, не пройдет.
    Флаг Косово
    В Косово в воскресенье пройдут парламентские выборы
    07:27 11.06.2017
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    Центральная избирательная комиссия Косово зарегистрировала свыше 1,8 миллиона избирателей, что сразу вызвало противоречия у косовской оппозиции, так как по некоторым данным в отсутствие свежей переписи населения, в крае всего проживает до 1,7 миллиона человек.
    Президент Косово Хашим Тачи
    Президент Косово распустил парламент
    20:52 10.05.2017
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    Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, по информации СМИ, в четверг подпишет указ о назначении даты досрочных парламентских выборов.
    Хашим Тачи. Архивное фото
    Президент Косово уйдет в отставку, если парламент не одобрит создание армии
    00:34 11.03.2017
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    Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи подчеркнул что "законодательный орган, который не проголосует за создание армии собственной страны" должен быть распущен.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Косовский урок для Европы и мира
    12:21 21.02.2017
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    О названной "гуманитарной интервенцией" агрессии США и НАТО против Югославии в 1999 г. в Европе вспоминать не принято. Не потому, что стыдно, а оттого, что не выгодно. Картина событий от такого замалчивания утрачивает истинность и целостность.
    Президент Сербии Томислав Николич
    Президент Сербии грозит послать армию в Косово
    19:34 15.01.2017
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    Как заявил президент Томислав Николич, Сербия не стремится к конфликту и не хочет ни на кого нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан.
    Сербский поезд не доехал до Косова
    Сербский поезд из Белграда не доехал до Косово 
    14:38 15.01.2017
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    Пассажирский поезд, направлявшийся из Белграда в Косовскую Митровицу впервые с 1999 года, не доехал до пункта назначения. Он простоял более 2 часов на станции города Рашка и вернулся в сербскую столицу.
    Поезд Белград-Косово
    Первый с 1999 года поезд из Белграда в Косово не доехал до пункта назначения
    07:15 15.01.2017
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    Состав с группой журналистов и официальных лиц более двух часов простоял в сербском городе Рашка и не продолжил движение через административную границу дальше в Косово из-за угрозы безопасности и противодействия косовских албанцев.
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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