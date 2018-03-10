В Косово и далее действуют мощные кланы, созданные еще в период войны конца 90-х, и они управляют обществом, а политическая элита Косово не готова меняться, и это самая большая проблема, отметил политолог.
По информации пресс-службы Сухопутных войск США в Европе, умерший 21-летний солдат Роберт Джонс из Вейла (Аризона) с апреля 2016 года служил в составе 18-й бригады военной полиции и отвечал за подготовку служебных собак.
Первые случаи продажи малышей зафиксированы в 1956 году, массовый характер это явление приобрело в 70-е и 80-е, и даже в 90-тые. Официальной статистики нет, но, согласно некоторым данным, всего было украдено около 10 тысяч новорожденных.
В пятницу депутаты подрались в Раде, обсуждая законы по Донбассу, сборная Украины по футболу одержала победу в матче со сборной Косово, а председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт добровольно подал в отставку "ввиду личных причин".
Центральная избирательная комиссия Косово зарегистрировала свыше 1,8 миллиона избирателей, что сразу вызвало противоречия у косовской оппозиции, так как по некоторым данным в отсутствие свежей переписи населения, в крае всего проживает до 1,7 миллиона человек.
О названной "гуманитарной интервенцией" агрессии США и НАТО против Югославии в 1999 г. в Европе вспоминать не принято. Не потому, что стыдно, а оттого, что не выгодно. Картина событий от такого замалчивания утрачивает истинность и целостность.
Пассажирский поезд, направлявшийся из Белграда в Косовскую Митровицу впервые с 1999 года, не доехал до пункта назначения. Он простоял более 2 часов на станции города Рашка и вернулся в сербскую столицу.
Состав с группой журналистов и официальных лиц более двух часов простоял в сербском городе Рашка и не продолжил движение через административную границу дальше в Косово из-за угрозы безопасности и противодействия косовских албанцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Сборная Украины по футболу на своем поле разгромила команду Косово в европейской зоне отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Воскресная игра завершилась победой украинских футболистов со счетом 3:0.
Перед зданием Скупщины (парламента) Косово проходит демонстрация сторонников оппозиции, которые протестуют против кандидатуры нынешнего вице-премьера Хашима Тачи в президенты самопровозглашенного государства под лозунгом "Хашим, хотим тебя видеть в Дубраве! (приштинской тюрьме)".
Пассажирский поезд, направлявшийся из Белграда в Косовскую Митровицу впервые с 1999 года, не доехал до пункта назначения. Он простоял более 2 часов на станции города Рашка и вернулся в сербскую столицу.
В Косово во время заседания парламента оппозиционные политические силы распылили слезоточивый газ. Они хотят заставить правительство денонсировать соглашения с Сербией и Черногорией, закрепляющие права сербов в Косово.