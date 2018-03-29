Президент Сербии просит совета Путина по ситуации в Косово

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Сербии Александр Вучич в ходе состоявшегося 28 марта телефонного разговора попросил совета российского коллеги Владимира Путина в связи с последним инцидентом в Косово, сообщила пресс-служба главы сербского государства.

В понедельник вечером, 26 марта, спецназ косовской полиции силой прорвался в административное здание в городе Косовска-Митровица, где проходил круглый стол по косовской проблематике, и задержал директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича. При задержании полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ и активно применяли приклады и удары руками и ногами. Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников.

"Президент Вучич спросил мнение и совет президента Российской Федерации, как противостоять насилию и агрессии Приштины, так как абсолютно понятно, что албанцы имеют широкую поддержку многочисленных западных стран своей односторонне провозглашенной независимости и действий, которые из нее проистекают", — говорится в сообщении пресс-службы Вучича.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва осуждает инцидент в городе Косовска-Митровица и считает, что он направлен на запугивание косовских сербов.