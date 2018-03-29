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    Президент Сербии просит совета Путина по ситуации в Косово

    (обновлено: )74
    Президент Александр Вучич спросил мнение и совет президента РФ, "как противостоять насилию и агрессии Приштины, так как абсолютно понятно, что албанцы имеют широкую поддержку многочисленных западных стран".
    Александр Вучич. Архивное фото
    RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Сербии Александр Вучич в ходе состоявшегося 28 марта телефонного разговора попросил совета российского коллеги Владимира Путина в связи с последним инцидентом в Косово, сообщила пресс-служба главы сербского государства.

    Флаг Косово
    flickr.com/quinnanya
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    В понедельник вечером, 26 марта, спецназ косовской полиции силой прорвался в административное здание в городе Косовска-Митровица, где проходил круглый стол по косовской проблематике, и задержал директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича. При задержании полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ и активно применяли приклады и удары руками и ногами. Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников.

    "Президент Вучич спросил мнение и совет президента Российской Федерации, как противостоять насилию и агрессии Приштины, так как абсолютно понятно, что албанцы имеют широкую поддержку многочисленных западных стран своей односторонне провозглашенной независимости и действий, которые из нее проистекают", — говорится в сообщении пресс-службы Вучича.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва осуждает инцидент в городе Косовска-Митровица и считает, что он направлен на запугивание косовских сербов.

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