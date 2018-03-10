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Москва готова обсуждать военные аспекты ситуации вокруг кризиса в Украине в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности, говорится в заявлении российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.