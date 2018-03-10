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    Безопасность (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Аэропорт Борисполь
    Меры безопасности усилят в "Борисполе" в день инаугурации Порошенко
    16:18 05.06.2014
    89Инаугурация президента Порошенко
    Аэропорт "Борисполь" обеспечит прием официальных делегаций в рамках проведения инаугурации Петра Порошенко, в связи с этим 7 июня будут усилены меры безопасности, сообщили в четверг в пресс-службе министерства инфраструктуры страны.
    Глава президиума ДНР Денис Пушилин
    Пушилин: "ДНР" не может гарантировать безопасность наблюдателям ОБСЕ
    15:28 04.06.2014
    143Спецоперация на востоке Украины
    Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сейчас не могут гарантировать безопасность международным наблюдателям, работающим на территории Донецкой области, так как опасаются провокаций со стороны силовиков.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Петренко: Киев обратится в МАГАТЭ по вопросу ядерного объекта в Крыму
    23:34 02.06.2014
    200
    Киев намерен обратиться в МАГАТЭ в связи с тем, что ядерный объект в Симферополе, вошедшем в состав России по итогам референдума, не контролируется украинской властью.
    Генеральный директор МАГАТЭ Ю. Амано
    МАГАТЭ не получало от Украины запроса на инспекцию ядерных объектов
    17:08 02.06.2014
    41
    МАГАТЭ не получало от властей Украины просьбы помочь в обеспечении безопасности ядерных объектов, заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в понедельник в ходе пресс-конференции.
    Сотрудники полиции в московском метрополитене, архивное фото
    Зоны досмотра создадут на всех станциях метро в Москве до конца года
    10:20 21.05.2014
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    Досмотровые зоны создадут на всех станциях московского метро до конца года, сообщил в среду глава столичной подземки Иван Беседин на совещании по безопасности в метро.
    Запорожская АЭС. Архивное фото
    НАТО составила технические рекомендации для АЭС Украины - источник
    15:54 20.05.2014
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    Гражданские эксперты НАТО составили технические рекомендации после визита в Украину для укрепления безопасности АЭС, альянс не намерен отправлять для этих целей военных, сообщил РИА Новости представитель альянса.
    Центральная избирательная комиссия
    Кабмин и ЦИК создали штаб по безопасности выборов президента Украины
    16:27 19.05.2014
    9Предвыборная гонка в Украине
    Правительство Украины совместно с ЦИК создали совместный оперативный штаб для обеспечения безопасности проведения выборов президента Украины, сообщил министр кабинета министров Остап Семерак в Facebook.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: МВД разработает схему безопасности выборов на востоке Украины
    14:04 19.05.2014
    7Предвыборная гонка в Украине
    Правоохранительные органы разрабатывают специальную схему обеспечения правопорядка в ходе голосования на выборах президента Украины в Донецкой и Луганской областях.
    Офис компании Энергоатом
    "Энергоатом" получит кредит в 300 млн евро для безопасности АЭС
    13:21 15.05.2014
    12
    Верховная Рада приняла закон о привлечении кредита в 300 миллионов евро для повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций.
    Ливия. Триполи
    Послы Иордании в Йемене, Ливане и Ираке временно вернулись домой
    11:16 15.05.2014
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    Послы Иордании в Йемене, Ливане и Ираке из соображений безопасности временно вернулись на родину после инцидента с иорданским дипломатом в Ливии, пишут в четверг местные СМИ.
    Народный губернатор Луганской области Валерий Болотов
    Донецк усилит меры безопасности после покушения на Болотова
    15:25 13.05.2014
    24Референдум на востоке Украины
    Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики намерено повысить уровень безопасности в связи с покушением на "народного губернатора" соседней Луганской области Валерия Болотова.
    Мероприятия в День победы в Харькове
    Харьков отметил День Победы без инцидентов, сообщает МВД
    09:52 10.05.2014
    47День Победы в Украине
    В Харькове 9 мая ветераны, городские и областные чиновники возложили цветы к мемориалу Славы. Ветераны прошли по центральной аллее строем, впереди один из них нес знамя Победы. В торжествах приняли участие около тысячи человек.
    Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей
    ЕС окажет Украине поддержку в реформах по гражданской безопасности
    14:53 07.05.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Евросоюз готов оказать Украине поддержку в реформировании сферы гражданской безопасности, решение по этому вопросу может быть принято в понедельник, 12 мая, в ходе заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза.
    Заседание Верховной Рады
    Турчинов: ВР во вторник примет важные решения по безопасности
    16:21 05.05.2014
    9Спецоперация на востоке Украины
    Верховная рада на закрытом заседании во вторник будет принимать важные решения, связанные с безопасностью Украины, сообщил спикер Рады Александр Турчинов, назначенный парламентом и.о. президента.
    Отделение Приватбанка
    Приватбанк просит организовать охрану банковской инфраструктуры
    11:31 05.05.2014
    16Спецоперация на востоке Украины
    Приватбанк, временно приостановивший работу своих офисов и банкоматов в Донецкой и Луганской областях, просит силовые структуры страны и жителей регионов организовать безопасное банковское обслуживание.
    Сотрудники милиции. Архивное фото
    Милицию переводят на особый режим дежурства в майские праздники
    21:04 30.04.2014
    8Спецоперация на востоке Украины
    Правоохранительные органы Украины должны перейти на особый режим дежурства во время майских праздников для обеспечения правопорядка, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    В НАТО готовы поддерживать Украину в реформировании безопасности
    16:42 29.04.2014
    6Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Офис связи НАТО готов поддерживать Украину в процессе реформирования сектора безопасности, сообщил глава офиса связи НАТО Марчин Кожиелом, передает пресс-служба правительства Украины.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Киев созывает заседание постоянного совета ОБСЕ
    18:22 28.04.2014
    6Отношения Украины и России
    Украина инициирует заседание Форума по вопросам сотрудничества в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ситуации, сложившейся на украинских восточных границах, заявляет МИД Украины.
    Российский флаг
    МИД РФ: Россия готова обсуждать военные аспекты ситуации в Украине
    15:50 28.04.2014
    1Отношения Украины и России
    Москва готова обсуждать военные аспекты ситуации вокруг кризиса в Украине в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности, говорится в заявлении российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
    Дмитрий Песков
    Доктрина нацбезопасности РФ не будет пересматриваться из-за Украины
    17:16 24.04.2014
    17Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Российская доктрина национальной безопасности не будет пересматриваться в связи с ситуацией на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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