Аэропорт "Борисполь" обеспечит прием официальных делегаций в рамках проведения инаугурации Петра Порошенко, в связи с этим 7 июня будут усилены меры безопасности, сообщили в четверг в пресс-службе министерства инфраструктуры страны.
Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сейчас не могут гарантировать безопасность международным наблюдателям, работающим на территории Донецкой области, так как опасаются провокаций со стороны силовиков.
Гражданские эксперты НАТО составили технические рекомендации после визита в Украину для укрепления безопасности АЭС, альянс не намерен отправлять для этих целей военных, сообщил РИА Новости представитель альянса.
Правительство Украины совместно с ЦИК создали совместный оперативный штаб для обеспечения безопасности проведения выборов президента Украины, сообщил министр кабинета министров Остап Семерак в Facebook.
В Харькове 9 мая ветераны, городские и областные чиновники возложили цветы к мемориалу Славы. Ветераны прошли по центральной аллее строем, впереди один из них нес знамя Победы. В торжествах приняли участие около тысячи человек.
Евросоюз готов оказать Украине поддержку в реформировании сферы гражданской безопасности, решение по этому вопросу может быть принято в понедельник, 12 мая, в ходе заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза.
Приватбанк, временно приостановивший работу своих офисов и банкоматов в Донецкой и Луганской областях, просит силовые структуры страны и жителей регионов организовать безопасное банковское обслуживание.
Украина инициирует заседание Форума по вопросам сотрудничества в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ситуации, сложившейся на украинских восточных границах, заявляет МИД Украины.
Москва готова обсуждать военные аспекты ситуации вокруг кризиса в Украине в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности, говорится в заявлении российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".