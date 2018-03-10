По словам главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, сборная должна научиться рационально распределять свои силы, чтобы избегать провалов. Во втором тайме случился отрезок в 5 минут когда команда потеряла концентрацию.
Эксперт Николай Капитоненко прокомментировал ошибки и достижения украинской дипломатии за 25 лет независимости, а чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что уровень финансирования нашей дипломатии неудовлетворительный.
Как сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, группа будет создана и начнет работу уже в марте текущего года. На данный момент в парламенте Канады уже функционирует комитет "Канадско-украинская группа дружбы".
Во время встречи с новоназначенным послом Петр Порошенко отметил важность задач посла в Канаде, в которой, по выражению президента, "украинский фактор играет самую большую роль за пределами нашего государства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".