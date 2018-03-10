наверх
10.03.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Андрей Шевченко (журналист)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаги Украины и Канады
    Сенат Канады ратифицировал соглашение о свободной торговле с Украиной
    23:31 18.05.2017
    179
    Как сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, для окончательной ратификации соглашения осталось лишь получить подпись генерал-губернатора Канады.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    Шевченко о победе над Косово: с турнирной точки зрения очень важная победа
    23:55 09.10.2016
    504
    По словам главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, сборная должна научиться рационально распределять свои силы, чтобы избегать провалов. Во втором тайме случился отрезок в 5 минут когда команда потеряла концентрацию.
    Здание МИД Украины
    Внешняя политика: работающей стратегии у Украины нет – эксперт
    14:17 25.08.2016
    524Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Эксперт Николай Капитоненко прокомментировал ошибки и достижения украинской дипломатии за 25 лет независимости, а чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что уровень финансирования нашей дипломатии неудовлетворительный.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Украина подпишет соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Канадой - посол
    00:57 23.08.2016
    130АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам украинского посла в Оттаве Андрея Шевченко, соглашение создаст законодательную базу для развития совместного производства вооружения и поставок оружия в Украину.
    Андрей Парубий в Канаде
    В парламенте Канады создадут группу дружбы с Украиной
    09:57 24.02.2016
    65
    Как сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, группа будет создана и начнет работу уже в марте текущего года. На данный момент в парламенте Канады уже функционирует комитет "Канадско-украинская группа дружбы".
    Милиция. Архивное фото
    В МВД уточнили подробности обыска в "Укрэнерго"
    12:23 05.10.2015
    391Обыски в "Укрэнерго"
    Как отметил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, обыск проводит департамент МВД по противодействию преступлениям в сфере экономики совместно с Генпрокуратурой.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Послом Украины в Канаде стал журналист "5 канала" Андрей Шевченко
    10:23 24.09.2015
    371
    Во время встречи с новоназначенным послом Петр Порошенко отметил важность задач посла в Канаде, в которой, по выражению президента, "украинский фактор играет самую большую роль за пределами нашего государства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны