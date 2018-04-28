Норвегия пригрозила Сербии разделом территорий

РИА Новости Украина

Комментируя для сербского издания Blic слова премьера Косово Рамуша Харадиная (Ramus Haradinaj), назвавшего несколько сербских муниципалитетов "восточным Косово", посол Норвегии в Сербии Арне Бьорнстад (Arne Sannes Bjørnstad) отметил, что такие заявления едва ли идут на пользу, но те, кто называют Косово неотъемлемой частью Сербии не должны удивляться, когда кто-то называет часть Сербии "Восточным Косово", пишет Sputnik.

Тем самым господин Бьорнстад, возможно, сам того не желая, стал первым западным официальным лицом, допустившим законность дальнейшего отчуждения территорий Сербии. Уместно напомнить, что термин "Восточное Косово" применительно к Прешево, Буяновцу и Медведжи (Presevo, Medvedja and Bujanovac), трем южным сербским муниципалитетам, населенным преимущественно албанцами, начали использовать местные радикальные элементы после агрессии НАТО против Югославии. В начале 2000-х на этой территории действовала албанская "Освободительная армия Прешево, Медведжи и Буяновца" (далее ОВПМБ), считавшаяся Белградом террористической организацией. На их счету, например, теракт, совершенный на территории косовского муниципалитета Подуево (Podujevo) 16 февраля 2001 года, когда был взорван автобус с внутренне перемещенными лицами сербской национальности, ехавшими в Косово на православный праздник. Тогда погибло 12 человек, ранено 43. Впрочем, ОВПМБ нападала и на албанцев, лояльных Белграду.

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Преступники действовали в демилитаризованной зоне, созданной между центральной Сербией и Косово по результатам Кумановского соглашения (Kumanovo Agreement). В 2001 году, после того, как начались столкновения между албанскими сепаратистами и местными силовиками на севере Македонии, НАТО разрешило югославским силы безопасности вернуться в демилитаризованную зону. Вскоре лидер ОВПМБ был убит, остальные вожаки сдались, но благодаря вмешательству KFOR (Миссия НАТО в Косово) практически все члены группировки избежали ответственности, а многие так и вовсе влились в ряды террористической Албанской национальной армии (ANA).

Бывший государственный секретарь министерства Сербии по делам Косово и Метохии Слободан Самарджич (Slobodan Samardzic) в беседе с агентством отметил, что не стоит придавать большого значения словам норвежского дипломата, но государство должно отреагировать соответствующим образом. Само же заявление Самарджич назвал "оскорблением и ничем не обоснованным предупреждением, связанным с территориальной целостностью государства".

Эксперт "Института европейских исследований" Александар Гайич (Aleksandar Gajic) считает, что посол Норвегии провел ложную параллель, кроме того, его слова просто не учитывают позицию Европы по Косово:

"Это заявление идет вразрез с позицией ЕС, и с принципом нейтралитета на Брюссельских переговорах (о нормализации отношений Белграда и Приштины). Думаю, речь идет об угрозе, которая озвучивается, чтобы полностью уничтожить в Сербии мнение, что по косовскому вопросу можно вести переговоры. Этим заявлением подчеркивается, что вопрос Косово закрыт, и любой, кто попытается его вновь актуализировать, таким образом может открыть и еще какой-нибудь территориальный спор".

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