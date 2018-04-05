Как отжимали земли и недвижимость Косово

РИА Новости Украина

С конца 90-х в Косово уничтожено или узурпировано около 35 тысяч сербских домов. Власти самопровозглашенной республики рапортуют об удачной реинтеграции сербского населения, но на деле ни международные, ни республиканские механизмы не работают.

Частная собственность неприкосновенна во всех цивилизованных государствах. Косово также пытается следовать этому правилу. Но на деле получается, что с момента окончания войны в Косово (июнь 1999 года) албанцами узурпировано около миллиона земельных участков, бывших в частном владении сербов. И это не все. По словам профессора международного права Душана Челича (Dusan Celic), за этот период в крае уничтожено более 35 000 сербских домов: "Сербы за этот ущерб не получили ни динара компенсации. Прежде всего потому, что механизм UNMIK (Миссии ООН в Косово) по возвращению имущества не подразумевал возмещение средств в таких случаях. Сербам оставался лишь механизм так называемой "Республики Косово", то есть возможность обращаться в их суды, но тут возникал зачарованный круг: если они подают иск, то необходимо указать, кто ответственен за причиненный ущерб".

По словам Челича, на практике это означало, что серб никого не мог обвинить за ущерб недвижимому имуществу после погромов в марте 2004 года или волны насилия, прокатившейся по краю по окончании войны 1999 года, так как не мог конкретно указать на виновных: "За это никто не отвечает! А должны бы отвечать временные органы власти в Косово (так Белград официально называет власти самопровозглашенного Косово — Ред.). То есть компенсация должна выплачиваться из косовского бюджета, но я знаю много случаев, когда иски не были рассмотрены, так как суды отказывались признавать ответственность Косово", — говорит собеседник Sputnik.

Челич замечает: даже если представить, что стоимость любого из уничтоженных или поврежденных домов составляет около 50.000 евро, получается, что Косово должно сербам почти два миллиарда евро, и это не считая стоимости узурпированных земельных наделов.

Он напоминает, что три года назад ОБСЕ проводила исследование на примере 350 случаев вновь узурпированного имущества сербов. Речь идет о недвижимости, которую УНМИК вернул сербским владельцам, но которая в итоге опять оказалась в руках албанцев, несмотря на решение суда. Исследование показало, что ни один из 90 преступников не ответил по всей строгости закона — они лишь заплатили штраф в размере 600 евро.

"Никто не сел в тюрьму, хотя, по законам Косово, речь идет об уголовном преступлении, за которое предусмотрено максимальное наказание до пяти лет тюрьмы", — говорит эксперт.

Некоторый шанс вернуть имущество дает проект ЕС, направленный на юридическую помощь сербскому населению. Правда, по словам Челича, этой меры недостаточно.

"Она частично облегчает положение сербов, так как им не приходится платить за адвокатов из собственного кармана, но существует дополнительная проблема: дискриминация со стороны косовских судов. Они часто не применяют свои же правила, и бывают ситуации, когда адвокат-албанец показывает новые документы, подтверждающие, что серб доверил ему продажу его имущества, но речь идет о "мертвых душах", то есть уже давно умерших сербах. Правда, суд это не смущает. Это давно стало выгодным бизнесом, в нем участвует и косовская кадастровая служба, которая записывает албанцев в качестве владельцев, хотя с документами непорядок", — замечает эксперт.

Он отмечает, что в докладах УНМИК проблема массового и систематического отъема имущества вообще не выделяется.

"В свое время UNMIK принял документ, регулирующий процесс регистрации договора о купле недвижимости в особых районах. Но этих правил никогда не придерживался даже сам UNMIK, и уж конечно это не приходит в голову косовским властям. Между тем, правила предусматривали, что необходимо особо фиксировать каждый договор купли-продажи между представителями разных национальностей, и при этом изучить происхождение денег", — сказал Челич.

По разным оценкам, с 1999 года Косово покинуло около 200 000 сербов.