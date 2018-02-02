Палки в колеса евроинтеграции Косово

РИА Новости Украина

Ряд балканских и европейских СМИ сообщили, что Испания передала в Брюссель non-paper документ, в котором говорится, что Мадрид резко выступает против включения Косово в какой-либо процесс расширения ЕС в этом регионе. Европерспектива обещана Албании, Боснии, Македонии, Черногории и Косово уже давно, и 6 февраля Еврокомиссия должна была рассмотреть стратегию расширения. Однако Испания, и так не признающая Косово, под впечатлением от каталонского кризиса решила действовать еще более решительно и остановить Косово “на дальних подступах” к Евросоюзу.

Это первый случай, когда государство ЕС потребовало от Брюсселя не ставить самопровозглашенную республику в один ряд с международно признанными балканскими государствами.

Профессор международного права Деян Мирович (Dejan Mirovic) напомнил Sputnik, что Брюссель подписал с Косово соглашение о стабилизации и присоединении в нарушение официального протокола, который предусматривает, что все государства ЕС должны ратифицировать это соглашение. Так что решение Мадрида еще более усугубит и без того странные отношения ЕС и южной сербской провинции: "Очевидно, что пять государств ЕС (Испания, Словакия, Кипр, Греция, Румыния) не признАют Косово, а Брюссель может вести переговоры о вступлении только с государствами. ЕС оказался в тупике, что является последствием двойных стандартов, применяемых к Сербии. Ситуация невероятная: одна часть ЕС ведет переговоры с ЕС, а вторая часть — их блокирует. Это лишь показывает, что Косово — несостоятельный проект ЕС", — говорит он.

Мирович отмечает, что Испания играет важную роль в ЕС, а поэтому у Евросоюза и Косово — серьезные проблемы.

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Политолог Александр Стоянович (Aleksandar Stojanovic) говорит, что спустя 18 лет после внутреннего конфликта в Югославии и спустя почти что 10 лет после одностороннего провозглашения независимости Косово оказалось на новом перепутье.

"Косовское общество должно понять свои слабости (…) В Косово и далее действуют мощные кланы, созданные еще в период войны конца 90-х — они и управляют обществом. А политическая элита Косово не готова меняться, и в этом самая большая проблема", — отметил эксперт.

Стоянович напомнил, что косовские политики перестали получать визы государств, которые считались их главными партнерами, и это показывает, что нынешняя политика Приштины не приветствуется на Западе. В начале января премьер Косово Рамуш Харадинай, обвиняемый Белградом в военных преступлениях, не смог посетить США так как ему не была выдана виза. А на днях влиятельная приштинская газета “Koha Ditore” написала, что под вопросом участие Харадиная на инвестиционном саммите в Лондоне, который должен состояться в феврале: виза главе кабмина самопровозглашенной республики пока не одобрена.

Комментируя инициативу Мадрида, эксперт объясняет, что речь идет о желании сохранить собственный суверенитет.

"Насколько тем самым Испания замедлит процесс евроинтеграции других государств Западных Балкан — предсказать сложно. Возможно, что для некоторых государств, например, Сербии, процедуры ускорятся. В любом случае, Испания демонстрирует решительную позицию: Косово не является государством. Если к этому прибавить то, что некоторые страны отозвали решение о признании независимости Косово (Гвинея-Бисау, Суринам), то получается, что у самопровозглашенной республики действительно проблемы", — заключает он.