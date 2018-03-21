В парламенте Косово распылили слезоточивый газ

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В парламенте самопровозглашенной республики Косово депутаты от оппозиции два раза за день распыляли слезоточивый газ, чтобы сорвать утверждение соглашения о признании линии госграницы с Черногорией 2015 года.

"Газ через час после первого инцидента повторно распылил депутат радикального оппозиционного движения "Самоопределение" Джеляль Свечла", — передает передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи осудил выходку и потребовал от депутатов "не позволить обманывать нас тем, кто хочет оставить Косово изолированным, вдалеке от европейских ценностей". Распыление газа также осудили глава миссии ЕС в Косово Наталия Апостолова и посол Германии Кристиан Хельд.

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На первый инцидент отреагировал посол США в Приштине Грег Делави, который ранее многократно призывал косовских парламентариев утвердить демаркацию с Подгорицей. Американский дипломат заявил, что "насилию как политическому средству нет места в Косово".

Президент Черногории Филип Вуянович и глава Косово Хашим Тачи 16 февраля подписали совместное заявление с призывом к парламенту в Приштине ратифицировать соглашение о госгранице.

Более чем двухлетние попытки косовского парламента утвердить соглашение, подписанное сторонами 26 августа 2015 года, многократно приводили к инцидентам, распылению слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядкам на улицах Приштины.

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