Первый с 1999 года поезд из Белграда в Косово не доехал до пункта назначения

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости Украина. Пассажирский поезд, запущенный по новому маршруту из Белграда в Косово не доехавший до конечного пункта назначения из-за угрозы безопасности, сообщили РИА Новости находящиеся в поезде журналисты. Поезд возвращается назад в сербскую столицу.

Состав, пущенный в субботу из Белграда в Косовска-Митровицу впервые с 1999 года, с группой журналистов и официальных лиц более двух часов простоял в сербском городе Рашка и не продолжил движение через административную границу дальше в Косово из-за угрозы безопасности и противодействия косовских албанцев.

По утверждению президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи, "въезд в Косово поезда, который имеет националистические наклейки, противоречащие конституции и законам Косово, неприемлем".

Тачи заявил об уважении свободы передвижения, но в поезде, по его словам, находятся высокопоставленные сербские официальные лица, у которых нет разрешения на въезд в Косово.

"Поэтому то, что незаконно и нарушает государственный суверенитет Косово, нужно предотвратить. Этот поезд является провокацией, и косовские власти должны принять необходимые законные меры, чтобы воспрепятствовать его движению", — написал Тачи на своей странице в соцсети Facebook.

Раздражение косовских албанцев в первую очередь вызвано оформлением поезда, а также отсутствием необходимых документов для проезда.

Внутри вагоны украшены изображениями фресок из четырех сербских святынь в Косово, находящихся под защитой ЮНЕСКО (патриарший монастырь Печ, монастырь Високи Дечани, монастырь Грачаница и церковь Богородицы Левишки).

Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово — это Сербия" на 21 языке, включая албанский.

Что касается сербских официальных лиц, то самый высокопоставленный чиновник, глава сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, сошел с поезда еще в субботу утром на остановке на территории Белграда. Однако в поезде остаются сотрудники этого учреждения.

В целом железнодорожное сообщение между центральной Сербией и сербскими населенными пунктами в Косово было восстановлено несколько лет назад, однако пассажирский поезд, отправившийся в субботу именно из Белграда, стал первым таким за последние почти 18 лет.

Ранее премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что косовские албанцы попытались сначала заминировать пути, по которым должен был пройти поезд Белград — Косовска-Митровица, а после неудачной попытки направили полицию, чтобы арестовать машиниста и пассажиров и "спровоцировать конфликт". В такой обстановке, по его словам, состав не мог продолжить движение по маршруту.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость в 2008 году. Сербия фактически утратила контроль над территорией края в 1999 году.