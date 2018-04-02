Губительный металл. Сербия и Евросоюз ссорятся из-за отходов

РИА Новости Украина

Еврокомиссия намерена взимать таможенную пошлину за ввезенные на территорию ЕС сербские фрукты и овощи, не прописанные в Соглашении о стабилизации и ассоциации, но указанные в так называемых автономных торговых мерах (Autonomous trade measures), действующих применительно к западным Балканам с 2000 года. Это ответная реакция на решение Сербии о пересмотре условий по выдаче разрешений на вывоз металлолома, сообщает Sputnik.

Оценив пересмотр условий как нарушение Соглашения, некоторые члены ЕС уже пожаловались на Белград, а Еврокомиссия в начале года обратилось к сербскому Министерству по защите окружающей среды с требованием срочно провести встречу по этому поводу. Поскольку встреча пока не состоялась, ЕК начала процедуры, подразумевающие введение таможенных пошлин на некоторые сербские сельхозтовары. Они могут вступить в силу уже через месяц. В Центре европейской интеграции Промышленной палаты Сербии Sputnik не стали комментировать ситуацию — было лишь отмечено, что решение ищется.

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В первый раз тема металлолома всплыла в начале февраля, когда Афины обратились к Белграду с просьбой изменить закон, касающийся вывоза неопасных отходов в другие страны, так как "это нарушает правила свободной торговли", на что госсекретарь министерства защиты окружающей среды Сербии Бранислав Блажич ответил, что страна лишь защищает свои интересы и экологическую безопасность.

Он подтвердил, что МИД Греции отправил в Белград "non paper" документ, в котором говорится, что запрос отправлен по просьбе фирмы "Inos Balkan", принадлежащей греческой компании "Anamet". Объясняя, что же не понравилось грекам, Блажич напомнил, что в Сербии появились компании, которые перерабатывают отходы внутри страны.

"Пока у нас не было мощностей для переработки, экспортировать металлолом было естественно. Сырье перерабатывалось в других странах. Но мы увеличили мощности наших компаний и должны уважать закон о защите окружающей среды", — сказал Блажич и отметил, что металлолом необходимо передавать на обработку ближайшему предприятию.

Государственный секретарь уточнил, что Сербия не нарушала и не меняла законы, а только поменяла инструкцию, в которой не содержится никаких запретов и нет следов протекционизма.

По данным министерства, из Сербии вывозилось 300-400 тысяч тонн металлолома в год, а разница в цене между "сырьем" и переработанными отходами составляет около 300 евро за тонну.

То есть Сербия фактически дарила фирмам из Евросоюза примерно 120 миллионов евро, что, к слову, в 10 раз больше, чем объем средств предусмотренных в качестве первичных мер для повышения рождаемости в Сербии.

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Теперь, поскольку данный источник дохода перекрыли, начались разговоры о "нарушении правил свободной торговли". То есть ЕС может заботится об интересах своих компаний, а Сербия — не может.

Отмена Autonomous trade measures стоила бы Сербии минимум 20 миллионов евро в год. Но это вопрос, что в итоге хуже — потерять долю на рынке из-за снижения конкурентоспособности сербских сельхозтоваров или отдавать металлолом в руки компаний ЕС? Особенно если учесть, что у Сербии есть куда перенаправить яблоки, сливы, грибы, персики, клубнику, кукурузу и другие товары. Ведь соглашения о свободной торговле с Россией и Турцией для Белграда никто не отменял.