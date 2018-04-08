Европы мало не бывает. Республика Сербская против учений НАТО

РИА Новости Украина

Учений НАТО на территории Республики Сербской (РС) не будет, так как граждане против этого и не верят Альянсу, — заявил на пресс-конференции президент РС Милорад Додик.

В феврале появилась информация о том, что в начале 2019 года на полигоне Маняча (Manjaca) возле главного города Республики Сербской Баня-Луки пройдут учения с участием натовских самолетов А-10, оснащенных пушками Vulcan, в боеприпасах к которым якобы используется "некоторый тип обедненного урана". Об этом, в частности, сообщал сараевский портал Dnevnik.

Впоследствии официальное Сараево опровергло информацию об обедненном уране. В посольстве США в БиГ также заявили, что если учения и состоятся, боевые снаряды применяться не будут, а использование самолетов А-10 рассматривается в качестве одного из вариантов.

Однако, как отметил Додик, "мы не можем верить обещаниям, так как всем прекрасно известно, что когда боевые самолеты НАТО приземляются на какую-либо территорию, у местных властей нет возможности контролировать происходящее".

Додик пожелал Альянсу "тренироваться в другом месте" и заявил, что РС не позволит БиГ вступить в какой-либо военный союз, в котором не состоит Сербия. При этом, по словам президента, он не имеет ничего против сотрудничества с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира", участником которой является БиГ.

Профессор факультета безопасности университета в Баня-Луке Предраг Черанич (Predrag Ceranic) в беседе со Sputnik отметил, что командующим ВС БиГ, которые также должны принимать участие в учениях, является президиум БиГ (коллективный орган власти в стране, заменяющий президента и состоящий из трех человек, представителей трех народов — сербов, хорватов и бошняков).

"Полномочиями обладает президиум, но на практике такие учения нельзя провести без разрешения РС. Было бы хорошо, если бы НАТО предоставило полную информацию (об этих учениях), потому что это бы в какой-то мере успокоило население, которое достаточно настрадалось от операции НАТО и всё еще продолжает ощущать последствия", — говорит Черанич.

По его словам, намерение Альянса провести военные учения на территории РС свидетельствует лишь о том, что НАТО намерено вовлечь БиГ в свои ряды.

Эксперт убежден, что население района, где находится полигон, готово будет заблокировать дорогу для конвоя НАТО.

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В свою очередь, полковник в отставке Милован Милутинович (Milovan Milutinovic) сказал Спутнику, что полигон Маняча никоим образом не входить в число мест, пригодных для использования снарядов с обедненным ураном. Милутинович напомнил, когда-то Югославская народная армия проводила здесь стрельбы, но тогда этот район не был настолько плотно населен, так что учения не были сопряжены с рисками.