В Сербии вооруженный мужчина пытался взорвать себя возле парламента

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Белграде вооруженный мужчина угрожал взорвать себя под парламентом Сербии, поэтому из здания законодательного органа пришлось эвакуировать людей.

Инцидент произошел 29 марта, сообщает в пятницу "Радио Свобода".

"Местные СМИ сообщили, что мужчина имел при себе оружие и взрывчатку, но после часа переговоров сдался службам безопасности. Мужчину отвезли в больницу для психиатрической экспертизы", — говорится в сообщении.

По неофициальным данным, задержанный является бывшим сербским военным, который пытался привлечь внимание к судебному делу, в котором он фигурирует.

Напомним, серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека.