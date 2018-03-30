Трамп заявил Путину, что США выиграют гонку вооружений - NBС

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США готовы к гонке вооружений с Россией и могут ее выиграть, сообщает телеканал NBC.

Разговор глав государств состоялся 20 марта. Формально Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. В Кремле тогда сообщили, что "разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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Телеканал со ссылкой на двух неназванных чиновников приводит следующие слова американского лидера в разговоре с российским коллегой: "Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу".

Ранее 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему противоракетной обороны.