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    Трамп заявил Путину, что США выиграют гонку вооружений - NBС

    (обновлено: )12602
    Телеканал, ссылаясь на двух неназванных чиновников, приводит такие слова главы Белого дома в разговоре с российским президентом: "Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США готовы к гонке вооружений с Россией и могут ее выиграть, сообщает телеканал NBC.

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    Разговор глав государств состоялся 20 марта. Формально Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. В Кремле тогда сообщили, что "разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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    Телеканал со ссылкой на двух неназванных чиновников приводит следующие слова американского лидера в разговоре с российским коллегой: "Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу".

    Ранее 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему противоракетной обороны.

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