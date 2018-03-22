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    В мире

    Трамп застал своих советников врасплох заявлением о Путине

    (обновлено: )32140
    Согласно текущим планам, президенты США и России не будут находиться в одной стране в ближайшее время - до саммита "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Аргентине.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Советники президента США Дональда Трампа были удивлены, когда он заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что ожидает скорой встречи с ним, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

    Собеседники издания подчеркнули, что это было неожиданное заявление, так как на брифингах до звонка в Москву возможная встреча не упоминалась, и помощники Трампа не получали указаний готовиться к ней.

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    По данным нескольких чиновников, согласно текущим планам, президенты двух стран не будут находиться в одной стране в ближайшее время — до саммита "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Аргентине.

    Газета добавляет, Трамп нередко делает подобные спонтанные заявления в разговорах с лидерами зарубежных стран.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированных чиновников сообщила, что Трамп проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, которые убеждали его не поздравлять Путина с переизбранием. По информации издания, президент США предпочел также не обращать внимание на отдельные рекомендации по выстраиванию беседы, в том числе не стал обсуждать с Путиным дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии. Вину за этот инцидент США и Великобритания возложили на Россию, Москва категорически отрицает свою причастность.

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    Как ранее сообщил Кремль, телефонный разговор, во время которого прозвучали поздравления, состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта в Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. По данным Кремля, Путин и Трамп также обсудили развитие двусторонних контактов, а особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

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