США и Россия: великое ядерное противостояние

Владимир Матвеев, обозреватель

После принятия в одностороннем порядке решения США о выходе из ПРО и продвижения группировок, подразделений стран НАТО, США на восток Европы, представители Белого дома и Госдепартамента США в ответ на заявления лидера России Владимира Путина о новых системах оружия заявили, что с ядерными арсеналами США никто не сможет сравниться.

"Президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии. Он твердо намерен защищать нашу страну и поддерживать мир через силу. Оборонный потенциал США никому не уступает, и не будет уступать", говорится в заявлении, которое параллельно озвучили официальные представители Белого дома и Госдепартамента США Сара Сандерс и Хезер Науэрт.

Кроме того, Науэрт отметила, что ядерная доктрина США отвечает на многие вызовы времени и в процессе модернизации ядерный арсенал Соединённых Штатов станет несравнимым по мощности с другими.

В Госдепе отметили, что "как ясно обозначено" в президентской ядерной доктрине, "Америка движется к модернизации своего ядерного арсенала и обеспечению того, что возможности США останутся непревзойденными", говорится в сообщении.

Лидер России Владимир Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против России или ее союзников.

"Любое применение ядерного оружия против России или её союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", цитирует Владимира Путина сайт президента РФ.

Так, Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о том, что Минобороны начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат". Также в РФ проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Помимо этого, завершены испытания нового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком под названием "Авангард". Глава государства рассказал и о разработанных в России уникальных беспилотных подводных аппаратах и гиперзвуковой ракете "Кинжал".

Разработки не противоречат международным соглашениям.

Многие эксперты считают заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США при длительном нежелании развивать диалог с Москвой на правах равных. В январе в обращении "О положении страны" Дональд Трамп призвал Конгресс "модифицировать и перестроить ядерный арсенал" США.

У Москвы и представителей мирового сообщества вызывает справедливую озабоченность подготовленный Пентагоном новый "Обзор состава и количества ядерного оружия" ((NPR), составители которого призвали расширить ядерный арсенал США, включив в него ядерное оружие малой мощности, понизив ядерный порог Вашингтона.

Так, согласно проекту Обзора конфигурации ядерных сил США, который должен одобрить президент США Дональд Трамп, Пентагон планирует разработку двух новых видов ядерных вооружений морского базирования для противодействия "военной угрозе" из России и Китая. Новое оружие будет представлять размещаемые на подлодках ядерные боеголовки малой мощности, которые могут выполнять роль заряда для баллистических ракет Trident II.

По мнению западных аналитиков, новая ядерная политика США агрессивнее той, которую проводила администрация Барака Обамы, в связи с чем, сторонники контроля вооружений выражают тревогу по поводу нового предложения о создании более "практичных" ядерных боеголовок меньшей мощности.

Как отмечает британская The Guardian "они утверждают, что это повысит вероятность возникновения ядерной войны, особенно в свете неустойчивого поведения Дональда Трампа и его готовности побряцать американским военным арсеналом в соперничестве с противниками Америки".

По мнению директора ядерного информационного проекта из Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, "обоснования для разработки нового оружия страдают непоследовательностью". Согласно подготовленному документу, среди новых положений — ответный удар на неядерное нападение или на киберугрозу.

В контексте усиления милитаризации, Администрация Трампа ранее запросила на следующий финансовый год, который начинается в октябре, 6,5 миллиарда долларов на меры "по сдерживанию российской агрессии в Европе и укреплению обороны континента", сообщает "Голос Америки". Показательно, что это на 1,7 миллиарда больше, чем в нынешнем году.

Увеличение финансирования Европейской инициативы сдерживания в 2019 году соответствует новой Национальной оборонной стратегии, в которой особое внимание уделяется Китаю и России. В новой стратегии описывается мир, в котором решения Пентагона и организационная структура вооруженных сил определяются в первую очередь не борьбой с терроризмом, а конкуренцией великих держав.

Американская армия, напоминает Голос Америки, также принимает участие в боевых группах, размещенных в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в рамках натовской Программы "усиленного передового базирования", которая была создана в 2016 году для сдерживания России.

Напомним, определяющими для реализации дальнейшего скрытого продвижения США, НАТО на Восток Европы стали решения саммита НАТО в Уэльсе 2014 года: "силы быстрого реагирования" и "двусторонний характер" углубленного сотрудничества НАТО с Украиной в контексте введения мощных волн санкций против РФ (торгово-экономическая война с Россией по согласию стран НАТО).

В сентябре 2014 года президент США Барак Обама и лидеры других государств-членов НАТО подписали соглашение о создании многонациональных войск, именуемых также "головным отрядом", которые будут размещены в Европе с целью укрепления позиций членов альянса.

Показательно, что очередной пакет торгово-экономических санкций против России также был утвержден лидерами ведущих экономик мира на саммите НАТО.

Тогда генсек НАТО завил о том, что "в будущем вы увидите усиленное присутствие НАТО на востоке", отметив, что это касается и присутствия в этих странах солдат, которые будут "постоянно ротироваться". Суть манипуляции понятиями заключается в том, что термин "существенные боевые силы" ("substantial combat forces") НАТО обозначен в договоре НАТО и России 1997 года. И в нарушении этого Россия обвиняет НАТО из-за увеличения присутствия Альянса на границах России.

Как сообщает Голос Америки, теперь у армии в Европе есть еще одна бронетанковая бригада, действующая на "непрерывной ротационной основе", которая была развернута в 2017 году.

Учения будут носить "внезапный характер". В ходе учений предполагается отработка возможности использования предварительно размещенных запасов имущества армии в Европе, которые к 2020 году "будут полностью модернизированы и укомплектованы".

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе приняли решения увеличить размеры и состав "сил сверхбыстрого реагирования"; они также утвердили решение о создании двух новых командных структур.

НАТО намерен создать новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Министры стран Альянса также приняли решение создать Центры кибербезопасности в центральном штабе объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE).

В контексте подготовки НАТО к длительному военному присутствию в странах Восточной Европы, министры обороны определились также с созданием шести командных центров или пунктов по интеграции сил НАТО, которые учреждаются в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии. Появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он создан, а в Польше завершается развёртывание.

Более того, США разрабатывают и проводят испытания нового современного оружия. В частности, Popular Mechanics в конце октября минувшего года сообщало, что ВМС США провели испытания гиперзвукового оружия в рамках программы мгновенного (или быстрого) глобального удара PGS (Prompt Global Strike). Детали тестов военные не сообщают.

Получившее название "Экспериментальный полет-1" (Flight Experiment-1), испытание названо "эпохальным достижением" проекта Пентагона по развитию технологий. Проект разрабатывается с 2008 года с целью предоставить президенту США возможность "поразить особо важные, требующие скорейшего реагирования цели в любой точке земного шара в течение часа", пишет Джейсон Л. Шерман в американском издании The Daily Beast.

Руководители стран НАТО реализуют план по "устойчивому" или "продолжительному" присутствию подразделений, группировок стран НАТО, структур управления, складов оружия в Восточной Европе, с созданием спецподразделений быстрого реагирования в составе Вооруженных сил Польши, Украины и ряда других стран, и также с созданием "хабов" складирования вооружений, по сути, на границах России. При этом условия создания и использования подобных сил, засекречены.

Особая роль отводится работе совместной воинской многонациональной бригады УкрПолЛитБриг по программам Альянса, а также программам обучения украинских военных. Так, Польша, наряду с американцами, принимает участие в деятельности международной группы инструкторов, работающей на Яворовском полигоне в Львовской области.

Напомним, президент Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины, соответствующий указ подписан 3 марта, сообщает пресс-служба президента.

"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: Утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, секретно)", сказано в указе.

Напомним, активное обучение украинских солдат Пентагоном и союзниками по НАТО началось с 2014 года. Помимо этого, НАТО оказывает непрямую помощь Украине по пяти направлениям. Для каждой из программ создан отдельный трастовый фонд. Это — помощь в логистике и стандартизации, контрольно-командных пунктах и пунктах электронного контроля, центрах электронной защиты от кибератак, лечении и реабилитации бойцов и лечении и реабилитации вспомогательного военного персонала и др. Все программы основаны в сентябре 2014 года, а в последствии — дополнены.

Наряду с этим, Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона сообщило, что американский Госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, говорится в сообщении на сайте Агентства по вопросам сотрудничества по обороне и безопасности США (Defense Security Cooperation Agency).

"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", говорится сообщении, размещенном на сайте агентства.

"Правительство Украины обратилось с просьбой купить 210 ракет Javelin и 37 командно-пусковых установок (с двумя командно-пусковыми установками, которые будут использоваться, как запчасти). В пакет также входит подготовка к использованию техники; техническая помощь со стороны правительства США и военного подрядчика, транспортировка, обучение и другая поддержка. Общая оценочная стоимость не будет превышать 47 млн долларов", отметили в ведомстве.

При этом в заявлении отмечается, что анонсированная сделка потребует одобрения Конгресса США. По данным СМИ и источников, после беспрепятственного одобрения, оружие может быть доставлено в Украину в апреле.

Как передает Голос Америки, "ракеты поступят из существующих запасов Армии США — вероятно, из размещенных в Европе, чтобы ускорить процесс их передачи украинским вооруженным силам". Издание напоминает, что "США заранее начали обучать украинских военных обращению с этим оружием".

Напомним, ранее Госдепартамент США одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

В проекте федерального бюджета США на 2019, как сообщалось, предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов США для усиления безопасности и обороны страны.

В январе в Украине обнародовали видео, на котором демонстрировалось испытание двигателя нового украинского ракетного комплекса "Гром-2". Однако, по словам представителя информационно-консалтинговой компании Defense Express, в сейчас проверка комплекса находится на самой ранней стадии. Тестируется одна из ступеней двигателя.

В этом контексте на сайте украинского парламента обнародованы текст и пояснительная записка к законопроекту Президента Украины Петра Порошенко о национальной безопасности. Ранее Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО Украины "О проекте закона Украины "О национальной безопасности Украины" от 17 января.

Ранее, глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с украинским министром обороны назвал приоритетным вопросом принятие украинским парламентом закона о национальной безопасности Украины, который позволит провести реформы в оборонной сфере страны в соответствии со стандартами НАТО и ЕС.

Согласно словам директора американского центра внешнеполитических исследований Heritage Foundation Люка Коффи в комментарии Голосу Америки, членство Грузии, а впоследствии и Украины в НАТО возможно, если Альянс внесет незначительные изменения в свой устав, в частности, изменения к статье 6 Устава НАТО.

Наряду с этим, как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, 3 февраля генерал Полторак встретился в Пентагоне с директором Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли в рамках рабочего визита в США; стороны обсудили вопросы сотрудничества.

В сложившейся ситуации эксперты прогнозируют рост расходов на оружие и новую гонку вооружений. В частности, военный бюджет США на 2018 год, размером порядка 700 млрд долларов, который президент Трамп с трудом проводил через конгресс, может существенно возрасти.

По мнению ряда западных аналитиков, прежде всего, США и Россия могут вскоре оказаться в цикле нестабильности, вызванном новой гонкой вооружений, и "в процессе модернизации ядерного оружия все чаще ослабляют стабильность в кризисной ситуации", сообщает The National Interest.

Наряду с этим, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступление президента Путина стало посланием открытости к сотрудничеству. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, а новые вооружения гарантированно обеспечат поддержание паритета в интересах стабильности во всем мире, отметил Песков.

"Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации", цитирует лидера России Владимира Путина сайт Кремля.