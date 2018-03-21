У Путина раскрыли детали разговора с Трампом по Украине

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине в рамках внутриукраинского конфликта.

"О том, что это внутриукраинский конфликт? Конечно, конфликт на Украине. А какой это еще конфликт?" — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в США с использованием формулировки "внутриукраинский конфликт".

Журналист пояснил, что иногда этот конфликт называют российско-украинским. "Нет, так вопрос не ставится", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что телефонный разговор президентов был конструктивный и деловой.

"Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой на выборах, это первое. Разговор был конструктивный и деловой, предметный, это второе. Каким-то образом комментировать внутренние дела в Белом доме не имею права и не хотел бы, у нас своих дел полно", — сказал Песков, комментируя информацию о том, что советники президента США советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах.

По словам Пескова, Путин и Трамп не обсуждали возможность новых договоренностей по ограничению вооружений, но было зафиксировано согласие двух лидеров в вопросе о нежелательности каких-то гонок вооружений.

"Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений. И в данном случае, опять же, было отфиксировано, наверное, согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений", — заявил Песков журналистам в среду.

На просьбу уточнить, шла ли речь о возможности начала работы над новыми договоренностями, ограничивающими взаимные вооружения, пресс-секретарь президента отметил: "Не шла".

Телефонный разговор Путина и Трампа, во время которого прозвучали поздравления, состоялся во вторник по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.