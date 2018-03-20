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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: в Раде говорят, что "Путин нелегитимный"!

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    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (121)

    (обновлено: )59881
    Верховная Рада Украины до конца недели может принять проект постановления о признании нелегитимными выборов президента России, которые состоялись 18 марта. Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий. Все ли украинцы поддерживают такую идею?
    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Российские выборы уже стали причиной громкого скандала в Украине, однако до финала этой истории еще весьма далеко: в Раде хотят признать выборы в РФ нелегитимными а еще… предлагают не признать Владимира Путина президентом РФ.

    Информационный центр ЦИК РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итоги выборов президента РФ: победа Путина и мало жалоб

    Авторами проекта являются депутаты Рады, члены фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Георгий Логвинский. Текст проекта пока не опубликован на сайте парламента. 

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

    А вот в Украине выборы российского президента столкнулись с трудностями: перед голосованием МВД решило не пускать россиян в диппредставительства для участия в выборах. Голосовать могли только лица с дипстатусом. В украинском сегменте соцсетей выборы президента России – все еще самая горячая тема. 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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