Соцсети: в Раде говорят, что "Путин нелегитимный"!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Российские выборы уже стали причиной громкого скандала в Украине, однако до финала этой истории еще весьма далеко: в Раде хотят признать выборы в РФ нелегитимными а еще… предлагают не признать Владимира Путина президентом РФ.

Авторами проекта являются депутаты Рады, члены фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Георгий Логвинский. Текст проекта пока не опубликован на сайте парламента.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

А вот в Украине выборы российского президента столкнулись с трудностями: перед голосованием МВД решило не пускать россиян в диппредставительства для участия в выборах. Голосовать могли только лица с дипстатусом. В украинском сегменте соцсетей выборы президента России – все еще самая горячая тема.

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook