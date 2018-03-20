Трамп прокомментировал разговор с Путиным

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп провел очень хороший телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"У нас был очень хороший телефонный разговор", — сказал Трамп журналистам. Он говорил с репортерами президентского пула во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Также Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в не столь отдаленном будущем".

"Я провел телефонный разговор с президентом Путиным. Поздравил его с победой на выборах. Мы, возможно, встретимся в не столь отдаленном будущем, мы можем обсудить гонку вооружений. Вы знаете, что он сделал заявление, что находится в гонке вооружений, это нехорошая вещь, это было одно из первых заявлений, которое он сделал после выборов", — сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что в ходе возможной встречи в будущем Трамп хотел бы обсудить с Путиным "Украину, Сирию, Северную Корею и много других вещей".

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин провели телефонный разговор.