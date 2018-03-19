наверх
19.03.201810:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель

    (обновлено: )288
    Члены семьи президента США рисковали жизнью, отправившись в полет из Вашингтона в Нью-Йорк. У их вертолета в воздухе отказал двигатель, после чего пилотам удалось успешно вернуться и посадить судно.
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Вертолет, перевозивший дочь президента США Иванку Трампа и ее мужа Джареда Кушнера, едва не потерпел крушение, так как один из его двигателей отказал в полете, сообщили в CNN два источника правоохранительных органов.

    Инцидент произошел в минувший четверг, 15 марта. После поломки вертолет вернулся в Вашингтон в Национальный аэропорт Рональда Рейгана. Оттуда Иванка и Джаред попытались улететь на коммерческом рейсе.

    Читайте также: Иванка Трамп: любимая дочь президента

    Согласно плану полетов, они должны были приземлится на Манхэттене на вертолетной площадке.

    Поломавшееся в полете судно оказалось вертолетом Сикорского, принадлежащим компании Trump Organization.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Голосование на выборах президента России за рубежом
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Снежный апокалипсис в Днепре, 19 марта 2018
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину