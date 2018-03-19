У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Вертолет, перевозивший дочь президента США Иванку Трампа и ее мужа Джареда Кушнера, едва не потерпел крушение, так как один из его двигателей отказал в полете, сообщили в CNN два источника правоохранительных органов.

Инцидент произошел в минувший четверг, 15 марта. После поломки вертолет вернулся в Вашингтон в Национальный аэропорт Рональда Рейгана. Оттуда Иванка и Джаред попытались улететь на коммерческом рейсе.

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Согласно плану полетов, они должны были приземлится на Манхэттене на вертолетной площадке.

Поломавшееся в полете судно оказалось вертолетом Сикорского, принадлежащим компании Trump Organization.