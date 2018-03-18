Спецпрокурор Мюллер получил записи встреч замдиректора ФБР с Трампом

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Специальный прокурор США Роберт Мюллер получил записи встреч уволенного первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба в пятницу. Расследование в его отношении проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности ФБР, заявил Сешнс.

По словам источника, команда спецпрокурора провела интервью с Маккейбом, задала вопросы относительно увольнения директора ФБР Джеймса Коми и получила записи замдиректора, сделанные во время встреч с Трампом.

Как сообщает телеканал, Маккейб три раза лично встречался с американским президентом и один раз разговаривал с ним по телефону. Содержание записей замдиректора пока неизвестно. Как отмечает источник, у Маккейба нет копий записей, которые он отдал Мюллеру.

О грядущей отставке Маккейба было объявлено в январе, высокопоставленный чиновник ФБР намеревался уйти в долгий отпуск до выхода на пенсию 18 марта. СМИ сообщили, что Маккейба могут уволить раньше, что лишит его высокой пенсии по выслуге лет. Республиканцы и лично Трамп критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией. Трамп жаловался в Twitter на то, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.