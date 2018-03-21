Трамп не послушал советников и поздравил Путина с переизбранием - СМИ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, которые убеждали его не поздравлять российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, пишет газета Washington Post со ссылкой на информированных чиновников.

По данным издания, Трамп предпочел также не обращать внимание на отдельные рекомендации по выстраиванию беседы, в том числе не стал обсуждать с Путиным дело об отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Вину за этот инцидент США и Великобритания возложили на Россию, Москва категорически отрицает свою причастность.

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Два источника газеты сообщили, что перед беседой Трампу посоветовали не поздравлять Путина с победой на президентских выборах. В его материалах заглавными буквами была прописана фраза "не поздравлять". При этом неназванный чиновник Белого дома утверждает, что помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер не поднимал этот вопрос, общаясь с Трампом по телефону.

Отмечается, что перед телефонным разговором двух лидеров помощники Трампа предоставили ему несколько написанных от руки рекомендаций, что является привычной процедурой для бесед с иностранными лидерами. Неизвестно, прочитал ли Трамп эти записки. По словам одного из источников, позвонив Путину, американский лидер начал разговор с поздравления.

Телефонный разговор, во время которого прозвучали поздравления, состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта в Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

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Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта. Поеду на них с результатом более 76% одержал Владимир Путин. Наблюдатели от ШОС сочли, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. Между тем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.