В ООН однозначно высказались по поводу выборов президента РФ в Крыму

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В связи с выборами президента РФ в Крыму Организация Объединенных Наций напомнила о резолюциях Генассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос украинских СМИ в Нью-Йорке, передает "Укринформ".

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. Между тем в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.

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"Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", — подчеркнул Дюжаррик во время пресс-брифинга в штаб-квартире ООН.

Он подчеркнул, что "позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться".

"В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом", — цитирует Дюжаррика Постоянное представительство Украины при ООН.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.