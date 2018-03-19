Кто кого? Климкин и международная арена

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Одним из центральных вопросов в Брюсселе на Совете ЕС была объявлена Украина. Главы МИД стран — членов ЕС обсуждали процесс реформ и состояние выполнения Минских договоренностей. Естественно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин был приглашен в Брюссель.

Конфуз со Шредером

Глава внешнеполитического ведомства Украины, еще только собираясь в Брюссель, старался всячески понравиться европейским коллегам и снискать их расположение.

Во-первых, Климкин в своем микроблоге в Twitter предложил трудоустроить в Киеве британских дипломатов, которые стали персонами нон-грата в РФ и должны покинуть страну в недельный срок. По уверениям того же Климкина, министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону эта идея понравилась.

Однако не все комплименты стопроцентно достигали цели. Глава МИД Украины в интервью Bild призвал ЕС ввести санкции в отношении Герхарда Шрёдера, утверждая, что санкции Запада должны касаться в том числе "тех, кто продвигает за границей проекты" Путина. Как известно, Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998 — 2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, занимает пост председателя совета директоров компании "Роснефть" и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.

Вот только министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выразила скептицизм относительно идеи Климкина обсудить санкции против бывшего канцлера. В эфире немецкого таблоида Bild она подчеркнула, что это нужно "обдумывать с большой осторожностью и после соответствующей проверки".

И тут уже главе украинского МИДа пришлось идти на попятную. Как заявил Климкин украинским журналистам в Брюсселе, он имел в виду реагирование Европейского союза на всех, кто помогает России в ЕС, а не говорил о персональных против экс-канцлера ФРГ.

Заслон популистам

Расшаркивания Климкина перед европейскими коллегами не случайны. Разговор ему предстоял нелегкий и вовсе не комлиментарный. 13 стран – членов Европейского союза договорились избегать поддержки популистов в Украине, даже если они провозглашают реформистские и антикоррупционные лозунги. Об этом говорится в позиционном документе, который оказался в распоряжении "Европейской правды". Неофициальный документ составили Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Швеция и Великобритания.

Согласно документу, власти не полностью выполняют условия ЕС и МВФ, а незавершенные реформы чреваты подрывом доверия и разочаровывают украинцев.

В то же время министры иностранных дел стран ЕС настаивают, что Евросоюз должен поощрять украинскую власть к реформам и углублять контакты "от людей к людям", а не только на уровне государственных органов. Также предлагают больше противостоять антироссийской пропаганде.

Авторы заявления подчеркнули важность независимого функционирования уже созданных в Украине антикоррупционных институтов, а также запуск антикоррупционного суда.

В документе говорится, что Евросоюз должен и в дальнейшем поощрять реформы, проводимые украинскими властями. При этом Брюсселю не стоит воздерживаться от критических заявлений, но не создавать этим платформы для популистов.

Накануне заседания в дипломатических кругах циркулировал и позиционный документ, подготовленный украинской стороной, под названием "Укрепление поддержки ЕС Украине в осуществлении реформ и противодействии российской агрессии". В украинском документе, в частности, отмечается, что Киев "принял во внимание" совместный неофициальный доклад "Сохранение Украины на пути реформирования", который представили 13 стран — членов ЕС. Также Украина настаивает на том, что негативное впечатление о состоянии борьбы с коррупцией в Украине не является объективным и не соответствует реалиям, потому что в действительности уже многое сделано.

Друзья Украины

Заседанию Совета ЕС предшествовал "Украинский завтрак", официально это мероприятие называется "Заседание группы друзей Украины в ЕС плюс Украина". Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС. Поэтому совершенно ожидаемо, что Павел Климкин передал главам МИД стран Европейского Союза "черный список" из более 140 лиц, причастных к организации и проведению выборов в Крыму. Об этом сообщил "ЛВ" политический директор МИД Украины Алексей Макеев. Макеев рассказал, что интерес министров из стран ЕС к встрече с Климкиным был значительным и добавил, что "такого количества, кажется, не было никогда".

Климкин во время этой встречи обсудил с коллегами дополнительные санкции против РФ и противодействие российскому проекту газопровода "Северный поток-2". Как сообщили в МИД Украины, министр подчеркнул, что проект "Северный поток-2", если продвинется вперед, то сосредоточит огромную политическую власть в руках Кремля".

"Я думаю, что многие из нас за этим столом понимают, что такая власть будет недобросовестно использоваться, как и когда это будет выгодно Кремлю", — добавил глава МИД Украины.

"Кроме того, попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери — лишь еще одно напоминание об убийственных способах, которые Кремль готов применять на чужой территории", — отметил Климкин.

По его словам, Украина возлагает надежды на постоянную поддержку друзей Украины в ЕС в трех ключевых сферах: сохранение/продление санкций, пока Россия не уберется из Украины; полноценная миротворческая миссия ООН в Донбассе; ликвидация рака коррупции в Украине.

Нам Киев друг, коррупция дороже

То, что в ходе встречи на уровне министров иностранных дел Европейского Союза, представители ЕС заново подтвердят солидарность и поддержку Украины было ожидаемо. Именно об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Сегодня наша повестка дня начинается с Украины. Я была в Киеве только неделю назад, чтобы передать сообщение о полной поддержке как полного осуществления Минских соглашений, так и неприятие политики аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной и не признаем. А также, нашу полную поддержку повестке дня реформ в Украине — мы обсудили это с министрами, и я надеюсь, что мы вновь подтвердим нашу полную поддержку — как политическую, так и финансовую — для страны", — сказала Могерини.

Не преминул напомнить Киеву о борьбе с коррупцией и комиссар ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Иоганнес Хан.

"На завтраке "Группы друзей Украины" перед заседанием глав МИД стран ЕС с моим другом Павлом Климкиным. Поддержка Украины Евросоюзом непоколебима! Необходимо продолжать путь реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией", — написал в Twitter Хан.

Но при этом Европейский союз настаивает на том, чтобы Украина реализовывала реформы.

"Мы поддерживаем украинское правительство, но требуем от него продолжения процесса реформ", — сказал лава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

В частности, ЕС требует от Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан и поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране.

Игра в слова

Директор информационно-аналического центра "Перспектива", эксперт-международник Павел Рудяков обратил внимание, что то, что на Западе называют реформами и что под ними понимают, и за что просят отчеты у официального Киева разительно отличается от того, что понимает под реформами украинская власть.

"И это все знают: и наши здесь, поэтому они так свободно себя ведут, не обращая внимание на то, что говорят на Западе, и западные функционеры, которые несколько лет кряду хвалят Украину за реформы, и тут де настаивающие на продолжении реформ. Получается, что то, что мы делаем европейцы вынуждены называть реформами и они со всеми неустоявшимися демократиями играют в одну игру. Стимулируют реформы, дают разные программы макрофинансовой и другого характера финансовой помощи, под это они берут с наших чиновников подписанные бумаги с обязательствами сделать то-то и то-то. Это все называется одним словом "реформы" и таким образом решается сразу, как минимум, две задачи. Мы продолжаем брать деньги у европейских структур, а европейские структуры, для которых эти суммы ничтожны по их масштабам, дают нам эти деньги, поскольку заинтересованы, когда придет время, принять активное деятельное участие в качестве одного из главных субъектов приватизации объектов, которые у нас еще остаются привлекательными и участвовать в официальном переразделе рынка земли в Украине", — сказал в комментарии РИА Новости Украина Павел Рудяков.

По его мнению, глава украинского МИДа может сообщить своим коллегам из ЕС только те вещи, которые не имеют никакого влияния на действительность и никакого отношения к процессу реформирования, который действительно необходим Украине.

"Климкина вызывают на запланированное мероприятие, и он туда едет, но сказать что-то серьезное, или хотя бы что подготовлены условия, разработаны планы, инструменты реализации определенных задач, положительных с точки зрения национальных интересов, он не в состоянии. Во-первых, потому что Климкин не понимает национальные интересы, а во-вторых, потому что там ждут от него совсем другого. Но выборы в России мы осудим, естественно, и это запишем себе в позитив", — подытожил Павел Рудяков.