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    Аналитика и комментарии

    Кто кого? Климкин и международная арена

    (обновлено: )36430
    Глава МИД Украины на украинском завтраке в Брюсселе всячески пытался понравиться европейским коллегам, выслушивал их заверения в поддержке и нелицеприятные замечания о засилье коррупции в Украине.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Одним из центральных вопросов в Брюсселе на Совете ЕС была объявлена Украина. Главы МИД стран — членов ЕС обсуждали процесс реформ и состояние выполнения Минских договоренностей. Естественно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин был приглашен в Брюссель.

    Конфуз со Шредером

    Глава внешнеполитического ведомства Украины, еще только собираясь в Брюссель, старался всячески понравиться европейским коллегам и снискать их расположение. 

    Во-первых, Климкин в своем микроблоге в Twitter предложил трудоустроить в Киеве британских дипломатов, которые стали персонами нон-грата в РФ и должны покинуть страну в недельный срок. По уверениям того же Климкина, министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону эта идея понравилась. 

    Однако не все комплименты стопроцентно достигали цели. Глава МИД Украины в интервью Bild призвал ЕС ввести санкции в отношении Герхарда Шрёдера, утверждая, что санкции Запада должны касаться в том числе "тех, кто продвигает за границей проекты" Путина. Как известно, Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998 — 2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, занимает пост председателя совета директоров компании "Роснефть" и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.

    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Фото twitter.com/mariana_betsa
    Страх и ненависть Климкина

    Вот только министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выразила скептицизм относительно идеи Климкина обсудить санкции против бывшего канцлера. В эфире немецкого таблоида Bild она подчеркнула, что это нужно "обдумывать с большой осторожностью и после соответствующей проверки".

    И тут уже главе украинского МИДа пришлось идти на попятную. Как заявил Климкин украинским журналистам в Брюсселе, он имел в виду реагирование Европейского союза на всех, кто помогает России в ЕС, а не говорил о персональных  против экс-канцлера ФРГ.

    Заслон популистам

    Расшаркивания Климкина перед европейскими коллегами не случайны. Разговор ему предстоял нелегкий и вовсе не комлиментарный. 13 стран – членов Европейского союза договорились избегать поддержки популистов в Украине, даже если они провозглашают реформистские и антикоррупционные лозунги. Об этом говорится в позиционном документе, который оказался в распоряжении "Европейской правды". Неофициальный документ составили Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Швеция и Великобритания.

    Согласно документу, власти не полностью выполняют условия ЕС и МВФ, а незавершенные реформы чреваты подрывом доверия и разочаровывают украинцев.

    В то же время министры иностранных дел стран ЕС настаивают, что Евросоюз должен поощрять украинскую власть к реформам и углублять контакты "от людей к людям", а не только на уровне государственных органов. Также предлагают больше противостоять антироссийской пропаганде.

    Авторы заявления подчеркнули важность независимого функционирования уже созданных в Украине антикоррупционных институтов, а также запуск антикоррупционного суда.

    В документе говорится, что Евросоюз должен и в дальнейшем поощрять реформы, проводимые украинскими властями. При этом Брюсселю не стоит воздерживаться от критических заявлений, но не создавать этим платформы для популистов.

    Накануне заседания в дипломатических кругах циркулировал и позиционный документ, подготовленный украинской стороной, под названием "Укрепление поддержки ЕС Украине в осуществлении реформ и противодействии российской агрессии". В украинском документе, в частности, отмечается, что Киев "принял во внимание" совместный неофициальный доклад "Сохранение Украины на пути реформирования", который представили 13 стран — членов ЕС. Также Украина настаивает на том, что негативное впечатление о состоянии борьбы с коррупцией в Украине не является объективным и не соответствует реалиям, потому что в действительности уже многое сделано.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
    Украина — Польша: дипломат Климкин заострил тупые углы

    Друзья Украины

    Заседанию Совета ЕС предшествовал "Украинский завтрак", официально это мероприятие называется "Заседание группы друзей Украины в ЕС плюс Украина".  Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС. Поэтому совершенно ожидаемо, что Павел Климкин передал главам МИД стран Европейского Союза "черный список" из более 140 лиц, причастных к организации и проведению выборов в Крыму. Об этом сообщил "ЛВ" политический директор МИД Украины Алексей Макеев. Макеев  рассказал, что интерес министров из стран ЕС к встрече с Климкиным был значительным и добавил, что "такого количества, кажется, не было никогда".

    Климкин во время этой встречи  обсудил с коллегами дополнительные санкции против РФ и противодействие российскому проекту газопровода "Северный поток-2". Как сообщили в МИД Украины, министр  подчеркнул, что проект "Северный поток-2", если продвинется вперед, то сосредоточит огромную политическую власть в руках Кремля".

    "Я думаю, что  многие из нас за этим столом  понимают, что такая власть будет  недобросовестно использоваться, как  и когда это будет выгодно  Кремлю", — добавил глава МИД Украины.

    "Кроме того, попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери — лишь еще одно напоминание об убийственных способах, которые Кремль готов применять на чужой территории", — отметил Климкин.

    Порошенко и Могерини
    @petroporoshenko
    Могерини приезжала развеять мифы - Бузаров

    По его словам, Украина возлагает надежды на постоянную поддержку друзей Украины в ЕС в трех ключевых сферах: сохранение/продление санкций, пока Россия не уберется из Украины; полноценная миротворческая миссия ООН в Донбассе; ликвидация рака коррупции в Украине.

    Нам Киев друг, коррупция дороже

    То, что в ходе встречи на уровне министров иностранных дел Европейского Союза, представители ЕС заново подтвердят солидарность и поддержку Украины было ожидаемо. Именно об этом заявила глава европейской дипломатии  Федерика Могерини.

    "Сегодня наша  повестка дня начинается с  Украины. Я была в Киеве только  неделю назад, чтобы передать  сообщение о полной поддержке  как полного осуществления Минских  соглашений, так и неприятие политики  аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной и не признаем. А также, нашу полную поддержку повестке дня реформ в Украине — мы обсудили это с министрами, и я надеюсь, что мы вновь подтвердим нашу полную поддержку — как политическую, так и финансовую — для страны", — сказала Могерини.

    Не преминул напомнить Киеву о борьбе с коррупцией и  комиссар ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Иоганнес Хан.

    "На завтраке "Группы друзей Украины" перед  заседанием глав МИД стран  ЕС с моим другом Павлом  Климкиным. Поддержка Украины Евросоюзом непоколебима! Необходимо продолжать путь реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией", — написал в Twitter Хан.

    Но при этом Европейский союз настаивает на том, чтобы Украина реализовывала реформы.

    "Мы поддерживаем украинское правительство, но требуем от него продолжения процесса реформ", — сказал лава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

    Павел Рудяков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: что важно из того, что сказала Могерини?

    В частности, ЕС требует от Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан и поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране. 

     Игра в слова

    Директор информационно-аналического центра "Перспектива", эксперт-международник Павел Рудяков обратил внимание, что то, что на Западе называют реформами и что под ними понимают, и за что просят отчеты у официального Киева разительно отличается от того, что понимает под реформами украинская власть.

    "И это все знают: и наши здесь, поэтому они так свободно себя ведут, не обращая внимание на то, что говорят на Западе, и западные функционеры, которые несколько лет кряду хвалят Украину за реформы, и тут де настаивающие на продолжении реформ. Получается, что то, что мы делаем европейцы вынуждены называть реформами и они со всеми неустоявшимися демократиями играют в одну игру. Стимулируют реформы, дают разные программы макрофинансовой и другого характера финансовой помощи, под это они берут с наших чиновников подписанные бумаги с обязательствами сделать то-то и то-то. Это все называется одним словом "реформы" и таким образом решается сразу, как минимум, две задачи. Мы продолжаем брать деньги у европейских структур, а европейские структуры, для которых эти суммы ничтожны по их масштабам, дают нам эти деньги, поскольку заинтересованы, когда придет время, принять активное деятельное участие в качестве одного из главных субъектов приватизации объектов, которые у нас еще остаются привлекательными и участвовать в официальном переразделе рынка земли в Украине", — сказал в комментарии РИА Новости Украина Павел Рудяков.

    По его мнению, глава украинского МИДа может сообщить своим  коллегам из ЕС только те вещи, которые не имеют никакого влияния на действительность и никакого отношения к процессу реформирования, который действительно необходим Украине. 

    "Климкина вызывают на запланированное мероприятие, и он туда едет, но сказать что-то серьезное, или хотя бы что подготовлены условия, разработаны планы, инструменты реализации определенных задач, положительных с точки зрения национальных интересов, он не в состоянии. Во-первых, потому что Климкин не понимает национальные интересы, а во-вторых, потому что там ждут от него совсем другого. Но выборы в России мы осудим, естественно, и это запишем себе в позитив", — подытожил Павел Рудяков.

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