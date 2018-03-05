Украина — Польша: дипломат Климкин заострил тупые углы

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Гневные высказывания Павла Климкина накануне недавнего визита в Польшу наделали у западных соседей немало шума. Напомним, в интервью львовскому изданию "Збруч" чиновник заявил, что Украина готова признать и осудить преступления, совершенные УПА против поляков, но тогда и Польше следует сделать то же самое в отношении преступлений против украинского народа.

"Если некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" прежде всего им следует запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинской Галичины, а также Армию крайовую, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел", — предложил Климкин.

Виноваты "агрессоры"

Правда, по приезду в Польшу от смелости украинского министра не осталось и следа. Грозный Климкин словно забыл о том, что предлагал полякам отправить на свалку истории их национального героя. Вместо этого, главным врагом украинско-польских отношений традиционно были объявлены "агрессоры" из РФ. В интервью польской Rzeczpospolita Климкин заявил, что поляки и украинцы — две близкие страны "с похожими языками, культурами, менталитетом и цивилизационными ценностями", а во всех спорных моментах виноваты российские спецслужбы.

"Идея погребения польско-украинской истории польскими националистами была предоставлена не кем иным, как российскими спецслужбами. Если мы учтем их влияние на Brexit, вмешательство в выборы в США или референдумы в Нидерландах и Каталонии, то эти подозрения кажутся весьма вероятными", — без доли сомнения заявил Климкин.

Подножки и рукопожатия

Хотя, профильных экспертов такое "переобувание" Климкина по пути из Украины в Польшу не удивляет. Особенно учитывая, что с главой МИД подобное происходит далеко не впервые.

"Будем откровенны, Климкин — никакой не министр иностранных дел", — говорит политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. "Эту функцию сегодня выполняет президент Петр Порошенко, который полностью проявляет внешне-политическую линию. Климкин — это всего лишь посол по особым поручениям, у него нет и не может быть своей политики. Недавнее поведение Климкина — демонстрация позиции Украины, у которой есть месседжи для внутреннего употребления и для внешнего. Иногда они идут абсолютно вразрез".

По словам эксперта, сегодня украинская дипломатия находится на самом низшем уровне своего развития.

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"Если сравнивать с легендарными временами Зленко, Удовенко, Тарасюка, Грищенко, при которых формировались целые школы, то сейчас дипломаты — обслуживающий персонал Администрации президента. С одной стороны, эти люди улыбаются и жмут руки, с другой — ставят подножки", — отмечает Бондаренко.

Не в приоритете

О том, что Павел Климкин и его подчиненные являются всего лишь ретрансляторами мнения Банковой говорит и эксперт-международник Олег Волошин.

"Ключевые решения по внешней политике все равно сосредоточены в руках президента Порошенко", - считает он. "Сегодня отношения с Польшей не являются главным вопросом для главы государства. Какое-то время он пытался сгладить углы, преклонял колени возле монумента жертвам Волынской резни, но на МИД в итоге была скинута функция разгребать завалы, которые создали националисты во власти. Ведь украинским курсом на ура-патриотизм воспользовались польские политики-националисты, которые еще более радикальны, чем наши. Если нынешняя украинская власть мимикрирует под националистическую, то польская реально такой и является".