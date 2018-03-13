Могерини приезжала развеять мифы - Бузаров

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 12 марта посетила Украину с официальным визитом. Накануне она говорила, что намерена представить новую коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед". Ее цель — показать, что означает соглашение об ассоциации для украинцев, а также бороться с фейковой информацией относительно этого соглашения.

Владимир Гройсман во время совместного брифинга с представительницей ЕС отметил, что они обсудили вопросы экономического сотрудничества. Могерини на это ответила, что Евросоюз намерен выделить Украине миллиард евро макрофинансовой помощи.

К слову, визит Федерики Могерини в Украине продлится два дня. В его рамках будет проведен ряд встреч с представителями украинской власти, в том числе и с Петром Порошенко. Как ожидается, главной темой разговора станет ситуация на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

Какие последствия этот визит представительницы ЕС будет иметь для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт-международник Андрей Бузаров.

Кабмин Украины Глава МИД ЕС Федерика Могерини и премьер-министр Владимир Гройсман

Могерини впервые за последние два года приехала в Киев с официальным визитом. Какие наиболее значимые последствия этой встречи стоит ожидать?

— Прежде всего, эта кампания не евроинтеграции, а кампания сближения. Потому что соглашение об ассоциации, о котором мы говорим, это не евроинтеграция, это сближение экономическое, политическое с ЕС. Поэтому, я надеюсь, что Федерика Могерини обсудит огромный спектр вопросов. Это касается и Донбасса, и реформ, и макроэкономической помощи и т. д. Но в том числе скажет о том, что нужно правильно доносить информацию до населения о том, что происходит между ЕС и Украиной. А на сегодняшний день у нас нет евроинтеграции, у нас есть сближение, у нас есть соглашение об ассоциации, которое не гарантирует членства в ЕС, но гарантирует то, что ЕС не будет нас бросать, если мы будем двигаться по определенной дорожной карте. Вот соглашение об ассоциации — это и есть дорожная карта, и она и останется таковой в ближайшие годы.

У нас недостаточно информационной программы касаемо Евроассоциации?

— Одна из причин, которые лежат в основе ее поездки, — в разъяснении европейских чиновников украинцам информационной проблемы взаимоотношения ЕС и Украины — это то, что идет подмена понятий. Многие эксперты в Украине, политики используют тему европейской интеграции для собственного политического пиара. При этом многие граждане Украины ошибочно воспринимают некоторые месседжи, которые оглашает ЕС, думая о том, что в ближайшие годы мы будем членом ЕС, членом НАТО. На самом деле, это абсолютно не так. Это не соответствует действительности. У нас есть хорошие шансы сблизиться с ЕС по части экономики, гуманитарных аспектов, политических аспектов, безопасности, естественно, уже сейчас, и т. д., но никак не полноценное членство в ближайшие годы, это нереально. Многие граждане Украины верят в то, что это возможно. По факту этого нет. По факту за четыре года мы никак не сблизились с ЕС. Безвизовый режим и соглашение об ассоциации — это не элементы европейской интеграции, это элементы сближения с ЕС, поэтому нужно четко ставить акценты. И Европа, и Украина в этом заинтересованы, в том, чтобы была правда в отношениях между ЕС и Украиной.

То есть в основном будут объяснять, что происходит у нас в рамках сближения?

— Наше руководство и так это знает. И это не главный месседж. Главный месседж — это, конечно, реформы и ускорение тех реформ, которые нужно проводить. Вот тут руководство Украины должно сыграть главную роль и понимать, что это нужно для сближения с ЕС, поскольку действительно у нас есть очень сложные проблемы, серьезные проблемы, я имею в виду в части имплементации реформ. И я вам напомню, что транш макроэкономической помощи нам не выделили из-за того, что четыре пункта требований ЕС мы не выполнили.

Этот кусок работы, ответственность на кого будет возлагаться?

— Я думаю, сейчас это должно быть возложено на премьера, на исполнительную власть, в том числе информационную составляющую. Также те эксперты, которые взаимодействуют с Кабмином, должны правильно доносить информацию до общественности. Я думаю, этого не произойдет. Я думаю, что визит Фередики Могерини никак не повлияет на информационную составляющую, поскольку на носу — выборы. Это год предвыборный, и тема европейская будет очень серьезно использоваться, будет масса спекуляций по этому вопросу, и общественность будет реально в замешательстве и не понимать, что происходит, почему нам обещают европейскую интеграцию уже несколько лет, а по факту мы стоим на месте, и борьбы с коррупцией нет, и мира на Донбассе нет, и многие другие вопросы просто не выполняются.

Чего ждать от встречи Порошенко с Могерини?

— Это не только пакет безопасности и не только пакет реформ. Я думаю, что сейчас нужно понимать, как ЕС нас видит в будущем. Мы понимаем, что идет сближение, но в рамках чего оно будет происходить? "Восточное партнерство", то, которое существовало на протяжении многих лет, уже себя исчерпало. Членство в ближайшее время нам не светит. Вот что на сегодняшний день остается? Является ли этой дорожной картой только соглашение об ассоциации, либо, возможно, нам предложат какие-то альтернативные пакеты? Вот это главная проблема для украинского руководства и общества, то, что ЕС на сегодняшний день не предоставляет нам какой-либо альтернативы членства в ЕС. Поэтому тут сложности будут, я думаю.

Только нам могут что-то предложить, или мы можем со своей стороны проявлять какую-то инициативу?

— Я думаю, что в виду отсутствия явных успехов в борьбе с коррупцией, ввиду явных изъянов по реформированию правоохранительных органов, а также из-за многих скандалов коррупционных, сложной внутриполитической ситуации, мы мало что можем сейчас предложить ЕС. Скорее всего, нужно сейчас больше слушать и выполнять их требования по реформе существующей системы, а также, наверное, неизбежно мы придем к масштабной приватизации, законодательная база которой уже сейчас подготавливается в ВР. И в том числе посредством вот этой приватизации масштабной в Украину зайдут крупные, я думаю, европейские инвесторы.

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Напомним, Евросоюз стремится к расширению, но не за счет Украины, считает эксперт-международник Андрей Дацюк. Самый вероятный кандидат на получение членства в Евросоюзе — Черногория, но ее присутствие не изменит расклад сил в ЕС, подчеркнул он.