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    Высылка британских дипломатов из РФ. Климкин предложил им работу

    (обновлено: )26204
    Климкин предложил своему британскому коллеге "трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил работу в Киеве британским дипломатам, ставшими персонами нон-грата в РФ.

    Посольство РФ в Великобритании
    Фото из открытых источников
    С вещами на выход. Лондон высылает российских дипломатов

    "Предлагаю (главе МИД Великобритании — ред.) Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит (посол Великобритании на Украине Джудит Гоф — ред.) будет помощь", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

    В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. 

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