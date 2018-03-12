Рудяков: что важно из того, что сказала Могерини?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Федерика Могерини во время своего визита в Киев заявила, что у Европейского Союза нет усталости в вопросе поддержки Украины.

"Я не вижу никакой усталости у ЕС в отношении Украины, что также подтверждается тем, что ЕС единогласно поддержал санкции, а также было принято решение о финансовой помощи Украине", — сказала Могерини на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко.

При этом она заявила, что поддержка ЕС напрямую связана с результатами реформ в стране.

Кроме того, по заявлению главы внешнеполитического ведомства Евросоюза, у ЕС "нет усталости и по отношению к поддержке полной имплементации минских соглашений. — Конечно, есть определенная фрустрация у всех нас относительно отсутствия продвижения вперед".

По словам Могерини, Украина может получить доступ к средствам новой программы макрофинансовой помощи Евросоюза уже в 2018 году, но темпы выделения средств будут зависеть, в том числе, от успехов властей в борьбе с коррупцией.

По словам Могерини, в перечень условий для выделения средств Киеву по новой программе кредитования могут войти невыполненные требования предыдущей программы.

Федерика Могерини также заявила, что ЕС работает над тем, чтобы способствовать реализации минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

@petroporoshenko Порошенко и Могерини

"Что касается миротворческой миссии, то, безусловно, мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, чтобы каждый шаг был настолько эффективен, насколько это возможно, и был направлен на полное внедрение Минских соглашений. Наша главная цель — восстановить мир и особенно территориальную целостность Украины", — сказала Могерини.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил, что пришло время поддержать идею развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе, которая будет действовать на всей территории региона, включая неконтролируемую часть российско-украинской госграницы.

"Никакого прорыва от визита Федерики Могерини в Киев не произошло, собственно, он и не ожидался. Могерини, при всем уважении к ней и ее должности, — чиновник не того уровня, который привозит даже в такие третьи страны, как наша, прорывные решения. Визит прошел в соответствии с теми планами, которые Европа связывала с этим визитом. Визит был более важен для самой визитерши, чем для хозяев (для хозяев он был важен уже в их интерпретационных играх по всем контактам с Европой). У Могерини уже через неделю, 19 марта, будет заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел, и там один из вопросов — как раз ход сотрудничества с Украиной. И докладчица — госпожа Федерика, то есть ей нужно было что-то рассказывать серьезным людям, министрам иностранных дел, а она в Украине очень давно не была. Поэтому Могерини приехала в Украину, чтобы иметь возможность потом выглядеть серьезно на заседании Совета Евросоюза. И я думаю, что она своих целей достигла", — сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

УНИАН Переговоры Петра Порошенко и Федерики Могерини

По словам политолога, то, о чем говорила в Киеве глава европейской дипломатии, было ожидаемо — это ход реформ.

"Но если раньше они просто поддерживали реформы в Украине, то теперь они стали с двух сторон эту медаль "поворачивать". С одной стороны, они хвалят наши реформы, но с другой, говорят, мы еще не все у себя развалили, и нужно реформировать дальше. И в этих заявлениях о реформах у Могерини было два акцентированных тематических блока: это борьба против коррупции, что она подчеркнула в своем комментарии по антикоррупционному суду, и безопасность. Могерини, естественно, не реагировала ни на "госпереворот Саакашвили", ни на "террористическую атаку Рубана". Могерини на эти шутки не реагирует, поэтому она высказалась по миротворцам и по тем условиям, на которых Европейская Комиссия, которую она представляет, согласятся на их введение", — пояснил Рудяков.

Как подчеркнул политолог, важнейшим моментом в высказывании Могерини о миротворцах является то, что они были напрямую увязаны с Минскими соглашениями.

"То есть, миротворцы — это не самостоятельная тема. Наши представители государственных структур на это не станут обращать внимание, но это важно", — отметил Рудяков.

Политолог был удивлен, что Могерини категорично высказалась о газовом споре между "Нафтогазом" и "Газпромом", заявив, что "Газпром" должен заплатить.

"Я думаю, возможно, обед был очень вкусен, и она решила таким образом лишний раз поблагодарить хозяев. Но это коммерческие дела, и поэтому это — не дело чиновника, тем более такого уровня, говорить, что кому "Газпром" должен. Но перед ней и стояла задача поддержать Украину и сказать, что Европа довольна", — сказал Рудяков.

Он напомнил, что перед визитом Могерини в Киев был сигнал от Европейской комиссии, который не является однозначно позитивным — ЕК предложила Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи в размере до 1 миллиарда евро и с выполнением тех условий, которые Украина не выполнила в предыдущей программе.

"Фактически, это очень серьезный укол для Украины — нам пообещали почти в два раза меньше, хотя мы могли бы сейчас рассчитывать, что нам пообещают больше, потому что в этом году деньги нужны, как никогда, для тех целей, на которые выделяется макрофинансовая помощь — для поддержания пусть плохого, но стабильного состояния. Получается, что Могерини, нас даже перехвалила", — пояснил Рудяков.

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Что касается просьбы президента Украины отправить в Донбасс делегацию послов для оценки ситуации с безопасностью и для того чтобы они обсудили детали миротворческой миссии, это, по словам политолога, то ее не стоит рассматривать серьезно.

"Порошенко мог бы и со мной обсуждать детали миротворческой операции, и эффективность и результативность была то же. Это наши внутренние дела, и европейцы на это не обращают никакого внимания", — заключил Рудяков.