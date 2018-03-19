Украина сегодня: безработица растет, да и работать некому

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Безработных все больше

В Украине опять растет безработица. По итогам февраля без работы остались почти 5000 человек.

По последним подсчетам Госстата, уровень безработицы в феврале 2018 года вырос по сравнению с январем на 1,3% и составил 383,7 тыс. (из них 200,5 тыс. женщин и 183,2 тыс. мужчин).

Хотя еще на конец минувшей осени количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 309 тыс. человек. А Госслужба занятости даже рапортовала о снижении уровня безработицы с 10,1 (в начале года) до 8,9%.

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На данный момент количество официально зарегистрированных безработных украинцев составляет 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского — 184,7 тыс. человек.

Средний размер пособия в феврале 2018 года — 2357 против 2483 грн месяцем ранее. Конкурс на одно вакантное место — 5 человек.

Работать некому

Рост безработицы достаточно опасная тенденция, особенно на фоне усиливающейся трудовой миграции из Украины.

Каждый третий работодатель в Украине уже столкнулся с проблемой оттока кадров. На острую нехватку квалифицированной рабочей силы жалуются представители как малого, так и среднего, и крупного бизнеса.

При этом прогнозы неутешительны: трудовая миграция из Украины будет расти еще 2-3 года, считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины Сергей Николайчук.

Мотивы украинцев понятны: устав от войны и кризиса, они пытаются снискать лучших условий жизни за рубежом.

Экономисты отмечают: заробитчане становятся спасительным фактором для экономики Украины, а также ее валютного рынка. Каждый год украинцы привозят из-за рубежа около трети Госбюджета Украины! А денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа уже составляют около 6% ВВП страны.

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Так, в 2017 году объемы денежных переводов украинских гастарбайтеров составили $7,12 млрд, что на $656 млн больше, чем годом ранее. При этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе!

Но есть в этом и обратная сторона — массовая потеря трудоспособного населения.

Лишь по официальным данным, с 2015 года Украина потеряла 7% трудоспособного населения. По данным Международной организации по миграции, 12% украинцев покинули родину ради заработков на чужбине или планируют сделать это в ближайшее время.

Точных данных, сколько украинцев сейчас работает за границей, нет. По разным оценкам, от 5 до 10 миллионов человек.

В той же Польше, по прогнозам, численность украинских рабочих в 2018 году превысит уже два миллиона человек. Сейчас в Польше официально работает 1,5 миллиона зарегистрированных украинцев, и еще около полумиллиона незадокументированных. Кроме того, Чехия планирует удвоить ежегодные квоты работников из Украины. В России, по разным данным, находятся от 3 до 3,5 миллионов украинцев (называют и более впечатляющие цифры). А есть ведь и другие страны. Процесс отъезда из Украины трудоспособных и квалифицированных кадров может ускориться.

По последним соцопросам группы "Рейтинг", треть украинцев хотела бы переехать жить в другую страну.

В такой демографической и миграционной ситуации Украине будет крайне тяжело в перспективе выйти на устойчивый экономический рост, — отмечает Анна Лаба.

Молдова трудовая

С аналогичной проблемой оттока кадров и ростом безработицы стокнулись и другие наши соседи, в частности Молдова.

В Молдове месячный прожиточный минимум составляет в среднем 866,3 лея на человека. А среднемесячная зарплата в экономике составляет сегодня пять тысяч 429,9 лея, покрывая прожиточный минимум для трудоспособного населения лишь в 2,7 раза. В принципе, на хлеб с майонезом, как говорится, хватает. Правда, только если ты живешь один. А если на твоем обеспечении неработающие члены семьи, пенсионеры и дети, то в итоге денег действительно остается только на хлеб и сравнительно недорогой майонез, пишет Sputnik Молдова.

Многих, особенно молодежь, это положение вещей, конечно же, не устраивает. Все больше молдаван выбирают эмиграцию, постоянную или временную, о чем свидетельствуют тревожные данные статистики.

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По данным Нацбюро статистики, численность постоянного населения в Молдове на 1 января 2017 года составляла 3 миллиона 551 тысяч человек, сократившись на 6,7 тысячи по сравнению с тем же периодом 2014 года.

По материалам из открытых источников интернет