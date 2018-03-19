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    В мире

    В Германии ответили на призыв Климкина о санкциях против Шредера

    (обновлено: )742100
    По мнению главы оборонного ведомства Германии, санкции против Герхарда Шредера стоит обсуждать "с большой осторожностью и только после соответствующей проверки".
    Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен скептически отнеслась к идее главы МИД Украины Павла Климкина о введении санкций против бывшего канцлера Герхарда Шредера. Об этом она заявила в беседе с журналистами Bild.

    Ведущие эфира предложили ей продолжить фразу "Санкции против Герхарда Шредера…".

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    "Стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", — подчеркнула глава оборонного ведомства.

    Ранее Климкин заявил, что санкции Запада должны касаться также тех лиц, которые "продвигают проекты" Москвы за рубежом. В частности, он упомянул Шредера, назвав его "самым важным лоббистом для Путина".

    Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. В сентябре 2017 года его избрали в состав совета директоров "Роснефти" — третьего по величине игрока на немецком рынке нефтепереработки. При этом бывший канцлер неоднократно заявлял о своей дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным и негативном отношении к антироссийским санкциям.

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