Будет больно. По ком ударит выход из Договора о дружбе с РФ

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения и анализ о приостановлении или денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, а окончательное решение будет принимать президент. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. По ее словам, министерство также готовит предложения по выходу из органов СНГ и проводит анализ соглашений в его рамках.

Ранее член профильного комитета ВР Светлана Залищук заявляла, что такую инициативу МИД уже анонсировал министр иностранных дел Павел Климкин.

Последствия расторжения Договора о дружбе и выхода из органов СНГ в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Пропозиція скасувати Договір про дружбу з РФ виникла не зараз і це рішення, мабуть, давно готувалось, адже теоретично воно мало бути давно на часі?

— Дійсно, це рішення виглядало б більш обґрунтованим і доцільним в 2014-2015 роках, коли почалися події в Криму та на сході України. Сьогодні це рішення говорить про наближення виборчих кампаній, про те, що вибори — близько, і потрібно піднімати ці політичні теми, гуманітарні теми, за допомогою яких влада бореться за патріотичний електорат і намагається довести цьому електорату, що влада у нас також патріотична.

Ірина Геращенко 15 січня 2018 року сказала, що Україна має вимагати від Росії виконання Договору, а не розривати його, адже вперше це запропонували якраз представники РФ. Що змінилось?

— Тут є три блока питань. Перший блок питань — членство в СНД. Нагадаю, що Грузія в 2008 році також залишила СНД, і вихід з цієї організації не тягне за собою якихось глобальних наслідків політичних, економічних, соціальних. Другий блок питань — це те, що це буде зроблено Україною до 2019 року. Другий блок — це ціла низка, десятки, а то і сотні угод, які заключні між країнами колишнього СРСР в рамках СНД. Ці угоди регламентують питання економічної, соціальної співпраці, транспорту, стандартів, дуже багато питань. Тут треба бути надзвичайно обережним, щоб не зрубати ту гілку, на якій ми сидимо, не зруйнувати співпрацю з Казахстаном чи з Білоруссю, чи з Молдавією, тобто з іншими представниками СРСР. І третій блок питань — це безпосередньо Угода про дружбу і співробітництво між Україною і РФ. Вона встановлює повагу до кордонів, взаємне визнання, соціально-економічне співробітництво, регламентує функціонування поїздів, економічну співпрацю. Тут також треба бути вкрай обережними, адже якщо так одномоментно розірвати і повністю, то наступлять негативні соціально-економічні наслідки — втрата грошей, відсутність захисту українських громадян, які проживають на території РФ.

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Наприкінці грудня 2016 року Україна навіть підготувала позов до міжнародного суду проти РФ за порушення Договору про дружбу, партнерство і співробітництво. Чи не завадить це всім судовим процесам?

— Я думаю, що це не посилить українську позицію, і, мабуть, якщо ми розірвемо цю угоду, то сенс судового розгляду в значній мірі впаде. Стосовно цієї угоди, мені здається, тут потрібно підходити вибірково. Можливо, слід ставити питання про фактичну денонсації з боку РФ окремих статей цієї угоди, але, безумовно, не всієї угоди, адже тоді ми будемо на міжнародній арені звинувачені в ескалації ситуації між Україною і РФ.

Чому? Якщо ми пояснюємо вихід з Договору реальними фактами агресії або подібним?

— Саме тому, що ми робимо це невчасно. В 2014, 2015 році це виглядало б логічно.

Ми можемо збирати докази для того, щоб довести тому ж міжнародному суду?

— Цього рішення сьогодні немає ще в суді. Правота України в цьому питанні ще не визнана.

Ви сказали, що виходячи з Договору, Україна виставляє себе не в найкращому світі. Але якщо вона виходить з Договору і підкріпляє це доказами, які збирали протягом кількох років?

— Зрозумійте, що це — позиція однієї сторони, тобто для світу буде звучати і українська, і російська позиція, але дії здійснені з боку України.

Що цінного в Договорі, що могло б примусити виконувати його, зберігати його чинним?

— Передусім, це визнання територіальної цілісності. Дійсно, ситуація з Кримом — це пряме взаємовизнане порушення цього принципу, але РФ по-своєму трактує положення цієї угоди між Україною і РФ.

Давайте тоді розділяти договір між двома країнами і причини його порушення, юридичні наслідки і російське бачення проблеми.

— Політичну частину можна обговорювати довго. Крім того, на цьому договорі базуються всі інші соціально-економічні угоди, а їх існує кілька сотен між Україною і РФ — про транспортне сполучення, про стандарти, які дозволяють торгувати продукцією. Безліч угод, які стосуються прав конкретних людей.

Вони і так фактично не діють.

— Вони діють. Ці угоди діють. Політична частина не діє, тому що вона — порушена. Але соціально-економічна частина діє. Ви знаєте, що протягом минулого року РФ видала України понад 70 кримінальних злочинців, а Україна видала Росії понад 40 кримінальних злочинців. Ця угода базується на Договорі про дружбу. Вони всі мають відсилання до нього.

Якщо говорити про вихід України з СНД, чому не зробили цього раніше?

— Я думаю, що вихід з СНД — це найбільш реальний шлях. Мабуть, стримує те, що було сподівання на можливість використання площадки СНД як комунікації з іншими, окрім РФ, пострадянськими країнами. І кілька раз наші представники з СНД, дійсно, доносили українську позицію, декілька скандалів чинили в рамках СНД. Сьогодні, очевидно, українська влада не вбачає в подальшому якийсь інструмент, більше того, вибори йдуть, потрібно щось робити.

На сайті МЗС є таке пояснення: Україна, не підписавши статут СНД від 22.01.1993, де-юре не є членом СНД.

— Вони без права голосу є, але все ж таки ми є там.

Не є членом, але має статус держави-засновниці та держави-учасниці.

— Так, без голосу постійного. У нас таке є неповне членство, але все ж таки нас вважають членами.

Що означає вийти з органів СНД?

— Там створено безліч комісій — міжпарламентська комісія, міжурядові комісії, є кілька платформ СНД, і це означає не брати участь в засіданні цього органу. Це означає кілька десятків структур і платформ, які діють в рамках СНД різного рівня. Це означає вихід з цих структур і неучасть в засіданнях цих структур і їх діяльності.

Как сообщалось ранее, Россия занимает второе место в объеме инвестиций в Украину. По этому поводу экономист Борис Кушнирук в эфире «ГС» заявил, что доля РФ в 21% от объема вложений в украинскую экономику в 2017 году обеспечена, в основном, за счет увеличения уставного капитала «дочек» российских банков.