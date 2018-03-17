Порошенко: вступление Украины в ЕС - вопрос нескольких лет

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в ЕС является вопросом нескольких лет, а не десятилетий. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, опубликованном в субботу, 17 марта Westdeutsche Zeitung.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", — сказал Порошенко, слова которого приводит "Укринформ".

Президент заявил, что он поставит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС, и будет решительно продолжать путь реформ, в проведении которых за последние 3 года страна добилась "большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет". Это, по его словам, касается и борьбы с коррупцией.

"Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией", — пообещал украинский президент.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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