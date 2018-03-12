Порошенко призвал ЕС содействовать предоставлению Киеву оружия

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призывает страны Евросоюза содействовать предоставлению Киеву оборонительного летального вооружения.

"Пришло время для Евросоюза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта. Пришло время содействовать предоставлению государствами-членами оборонительного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", — заявил Порошенко на брифинге по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Киеве, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Президент Украины 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов. Теперь стороны могут заключить контракт. Как отметили в Пентагоне, сделка "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины", но не изменит военный баланс в регионе.