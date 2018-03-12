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    Политика

    Порошенко призвал ЕС содействовать предоставлению Киеву оружия

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    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "пришло время содействовать предоставлению государствами-членами оборонительного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством"
    Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС в Брюсселе
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призывает страны Евросоюза содействовать предоставлению Киеву оборонительного летального вооружения.

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    "Пришло время для Евросоюза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта. Пришло время содействовать предоставлению государствами-членами оборонительного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", — заявил Порошенко на брифинге по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Киеве, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

    Президент Украины 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

    Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов. Теперь стороны могут заключить контракт. Как отметили в Пентагоне, сделка "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины", но не изменит военный баланс в регионе.

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