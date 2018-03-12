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    Политика

    Порошенко просит ЕС отказаться от строительства "Северного потока-2"

    (обновлено: )780013
    Президент Порошенко заявил, что Украина обратилась к ЕК и ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    AP Photo/Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украина в очередной раз призывает Евросоюз и Европейскую комиссию отказаться от строительства "Северного потока-2", так как считает, что этот проект угрожает энергетической безопасности Европы, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дискуссия вокруг "Северного потока - 2" и газовые проблемы Украины и ЕС

    Он также считает, что поведение "Газпрома", который отказался возобновлять поставки газа на Украину, делает опасным для энергобезопасности Евросоюза проект газопровода "Северный поток-2".

    "Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", — сказал Порошенко на брифинге по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности — вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В прошлый понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

    Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

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