Волошин: вступление в ЕС и НАТО нам светит не ранее Судного дня

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Накануне Рождества Христово в колонке для спецвыпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир" появилось заявления президента Петра Порошенко, в котором он сообщил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью государства, но это не произойдет в этом году.

"Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", — заявил Порошенко.

По его мнению, соглашение об ассоциации с ЕС — "дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".

"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это — ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - отметил глава государства.

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Как считает эксперт-международник Олег Волошин, президент нам цитировал Библию не случайно.

"Оригинально так в канун Рождества президент Библию процитировал. "Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", — заявил Порошенко. То есть, по мнению, спичрайтеров президента с обретением перспективы членства в ЕС и НАТО на нас "сойдет Дух Святой; и будем ему свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". Как можно в таких пропагандистских статьях так цитировать отдельные фразы из Библии?!" — пишет эксперт на свой странице в сцсети.

Олег Волошин/Facebook, 6 января 2018

Как отмечает Олег Волошин, лучше б уже президенту про "мене, мене, текел, упарсин" напомнили.

"Надеюсь, поймет и без пророка Даниила: "…ты взвешен на весах и найден очень легким…", — отмечает эксперт-международник.

И, как подметил Олег Волошин, сентенцией президент честно признал, что вступление в ЕС и НАТО нам светит не ранее Судного дня.