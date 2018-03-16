Закон Порошенко о Нацбезопасности. Появилась реакция НАТО и ЕС

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина.
Письма было опубликовано на странице в Facebook народного депутата, члена парламентского комитета по иностранным делам Светланы Залищук.
Как отмечается, законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, а это является одним из фундаментальных требований НАТО.
Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность "в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, что не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля".
Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой не хватает в законе.
Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о национальной безопасности. Представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект закрепит стратегические шаги страны на пути приобретения членства в НАТО.