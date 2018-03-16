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    Закон Порошенко о Нацбезопасности. Появилась реакция НАТО и ЕС

    (обновлено: )80240
    Зарегистрированный законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, а это является одним из фундаментальных требований НАТО.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. 

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Разбираем закон Порошенко о Нацбезопасности
    Зарегистрированный президентом Петром Порошенко закон о национальной безопасности противоречит практикам ЕС и НАТО, говорится в письме к президенту страны и спикеру парламента от Главы Представительства ЕС в Украине, посла США в Украине, Главы Представительства НАТО в Украине и Председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине.

    Письма было опубликовано на странице в Facebook народного депутата, члена парламентского комитета по иностранным делам Светланы Залищук.

    Как отмечается, законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, а это является одним из фундаментальных требований НАТО.

    Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность "в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, что не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля".

    Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой не хватает в законе.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о национальной безопасности. Представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект закрепит стратегические шаги страны на пути приобретения членства в НАТО.

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