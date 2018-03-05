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    Аналитика и комментарии

    Разбираем закон Порошенко о Нацбезопасности

    (обновлено: )57830
    Поданный президентом документ закрепляет "западный" выбор Украины, приближает законодательство страны к стандартам НАТО и дает США новые инструменты для влияния на украинскую военную сферу.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко 28 февраля подал в Верховную Раду проект закона о национальной безопасности. По задумке президента, документ должен подтянуть законодательную базу в государстве к стандартам НАТО – предполагается "реформирование сектора безопасности и обороны Украины по стандартам и критериям НАТО". 

    В частности, речь идет о создании действующих систем отчетности правоохранительных и силовых органов перед местными громадами. В законопроекте дается определение терминов "военный конфликт", "вооруженный конфликт", "угрозы национальной безопасности" и других. 

    Кроме того, проект закона предусматривает, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц. Также планируется разделить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ. 

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    Еще один пункт документа – приоритет "интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантического договора".

    Украинские власти не скрывают, что законопроект разрабатывался "в тесном взаимодействии" с экспертами НАТО, США и Европейского Союза. Глава Пентагона Джеймс Маттис после встречи с министром обороны Степаном Полтораком заявил, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности. 

    "Только на Запад"

    Говоря о внесенном законопроекте, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что безотлагательно направит документ на рассмотрение в профильный комитет.

    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Гибридные европерспективы Петра Порошенко

    "Это важнейший законопроект в то время, когда Украина борется с российской агрессией. Он важен как для реформы сектора безопасности, так и для существенного шага на нашем пути в НАТО", – утверждает Парубий. 

    А первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook написала, что документ фиксирует необратимость евроатлантического выбора Украины и усиливает контроль над силовыми структурами. Она подчеркнула, что "гражданский" министр обороны – стандарт для стран НАТО.

    Закон писали со шпаргалкой

    Мнения экспертов о поданном Порошенко законопроекте разошлись. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в целом позитивно оценивает документ, подчеркивая, что его нормы пересекаются с законодательством стран-членов НАТО.

    "Я когда читал сам текст, мне показалось, что отдельные пункты или списаны из законодательства некоторых стран-членов НАТО, или советники Североатлантического альянса это просто писали, а мы переводили, потому что настолько это все пересекается с законодательством стран-членов НАТО. Потому, безусловно, этот закон является одним из комплексных и основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО", – заявил Мусиенко.

    В частности, по его словам, практике стран НАТО соответствует предусматривающееся документом разделение должностей начальника штаба и главнокомандующего Вооруженными силами и расширение полномочий главнокомандующего.

    В то же время, считает Мусиенко, законопроект нельзя назвать лишь документом военного времени, поскольку там предусмотрено не только регулирование "армейских" вопросов, но и, например, тема экономической политики.

    (Не)реальность НАТО

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины
    Новый закон о нацбезопасности: армия в руках Порошенко и курс на НАТО

    В свою очередь эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта – против закрепления в конституции Украины вектора на вступление в ЕС и НАТО.

    "Конституция государства — это не тот документ, в котором фиксируются стратегические или локальные устремления. Тем более чтобы закреплялись стремления к тому или иному военно-политическому союзу… Изрядное количество положений, касающихся национальной безопасности, будут в значительной мере политически ангажированными, чем отвечать профессиональной целесообразности. Боюсь, там может не оказаться стратегии, которая бы помогла Украине вернуться в лоно мира. Они будут в значительной мере отвечать интересам "партии войны", которая сегодня, к сожалению, доминирует во многих ситуациях", – заявил Шабовта 26 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

    А член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк назвал законопроект "суетливыми попытками Порошенко заискивать перед НАТО и напрашиваться в Альянс, что абсолютно неосуществимо". 

    Железняк уверен, что новые законы и громкие заявления Киева о готовности вступить в НАТО не сделают нынешнюю власть Украины ни партнером Альянса, ни полноправным членом европейского сообщества.

    США будут "рулить" процессами в Минобороны

    facebook.com/GeneralStaff.ua
    Кто писал и что внутри закона о нацбезопасности от Порошенко?

    Большинство норм законопроекта о нацбезопасности прописаны под воздействием США, сообщил РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин. По его мнению, в Америке хотят получить дополнительные гарантии контроля и прозрачности в вопросе американского оружия, которое поставят в Украину.

    Ситуация с возможной продажей Javelin и других типов летального оружия привязывается к этому законопроекту, добавляет эксперт. 

    "Грубо говоря, США поставили четкие условия: прежде чем Украина сможет получить это оружие, она должна до этого поменять способ контроля и управления своими вооруженными силами. … Это попытка усилить контроль над принятием решений в Министерстве обороны, сделать их более понятными, прозрачными для американцев", – сообщил политолог. 

    Также он напомнил, что не просто так недавно появились публикации в западной прессе о коррупции при закупках в Министерстве обороны, в военном секторе Украины. 

    "Я думаю, отчасти законопроектом о нацбезопасности будет попытка со стороны Запада для себя, для своих компаний усилить контроль над этим сектором с точки зрения закупок", – заявил Якубин.

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