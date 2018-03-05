Разбираем закон Порошенко о Нацбезопасности

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко 28 февраля подал в Верховную Раду проект закона о национальной безопасности. По задумке президента, документ должен подтянуть законодательную базу в государстве к стандартам НАТО – предполагается "реформирование сектора безопасности и обороны Украины по стандартам и критериям НАТО".

В частности, речь идет о создании действующих систем отчетности правоохранительных и силовых органов перед местными громадами. В законопроекте дается определение терминов "военный конфликт", "вооруженный конфликт", "угрозы национальной безопасности" и других.

Кроме того, проект закона предусматривает, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц. Также планируется разделить должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.

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Еще один пункт документа – приоритет "интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членство в Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантического договора".

Украинские власти не скрывают, что законопроект разрабатывался "в тесном взаимодействии" с экспертами НАТО, США и Европейского Союза. Глава Пентагона Джеймс Маттис после встречи с министром обороны Степаном Полтораком заявил, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности.

"Только на Запад"

Говоря о внесенном законопроекте, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что безотлагательно направит документ на рассмотрение в профильный комитет.

"Это важнейший законопроект в то время, когда Украина борется с российской агрессией. Он важен как для реформы сектора безопасности, так и для существенного шага на нашем пути в НАТО", – утверждает Парубий.

А первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook написала, что документ фиксирует необратимость евроатлантического выбора Украины и усиливает контроль над силовыми структурами. Она подчеркнула, что "гражданский" министр обороны – стандарт для стран НАТО.

Закон писали со шпаргалкой

Мнения экспертов о поданном Порошенко законопроекте разошлись. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в целом позитивно оценивает документ, подчеркивая, что его нормы пересекаются с законодательством стран-членов НАТО.

"Я когда читал сам текст, мне показалось, что отдельные пункты или списаны из законодательства некоторых стран-членов НАТО, или советники Североатлантического альянса это просто писали, а мы переводили, потому что настолько это все пересекается с законодательством стран-членов НАТО. Потому, безусловно, этот закон является одним из комплексных и основных на пути реформирования Вооруженных сил и движения Украины в НАТО", – заявил Мусиенко.

В частности, по его словам, практике стран НАТО соответствует предусматривающееся документом разделение должностей начальника штаба и главнокомандующего Вооруженными силами и расширение полномочий главнокомандующего.

В то же время, считает Мусиенко, законопроект нельзя назвать лишь документом военного времени, поскольку там предусмотрено не только регулирование "армейских" вопросов, но и, например, тема экономической политики.

(Не)реальность НАТО

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта – против закрепления в конституции Украины вектора на вступление в ЕС и НАТО.

"Конституция государства — это не тот документ, в котором фиксируются стратегические или локальные устремления. Тем более чтобы закреплялись стремления к тому или иному военно-политическому союзу… Изрядное количество положений, касающихся национальной безопасности, будут в значительной мере политически ангажированными, чем отвечать профессиональной целесообразности. Боюсь, там может не оказаться стратегии, которая бы помогла Украине вернуться в лоно мира. Они будут в значительной мере отвечать интересам "партии войны", которая сегодня, к сожалению, доминирует во многих ситуациях", – заявил Шабовта 26 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

А член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк назвал законопроект "суетливыми попытками Порошенко заискивать перед НАТО и напрашиваться в Альянс, что абсолютно неосуществимо".

Железняк уверен, что новые законы и громкие заявления Киева о готовности вступить в НАТО не сделают нынешнюю власть Украины ни партнером Альянса, ни полноправным членом европейского сообщества.

США будут "рулить" процессами в Минобороны

Большинство норм законопроекта о нацбезопасности прописаны под воздействием США, сообщил РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин. По его мнению, в Америке хотят получить дополнительные гарантии контроля и прозрачности в вопросе американского оружия, которое поставят в Украину.

Ситуация с возможной продажей Javelin и других типов летального оружия привязывается к этому законопроекту, добавляет эксперт.

"Грубо говоря, США поставили четкие условия: прежде чем Украина сможет получить это оружие, она должна до этого поменять способ контроля и управления своими вооруженными силами. … Это попытка усилить контроль над принятием решений в Министерстве обороны, сделать их более понятными, прозрачными для американцев", – сообщил политолог.

Также он напомнил, что не просто так недавно появились публикации в западной прессе о коррупции при закупках в Министерстве обороны, в военном секторе Украины.

"Я думаю, отчасти законопроектом о нацбезопасности будет попытка со стороны Запада для себя, для своих компаний усилить контроль над этим сектором с точки зрения закупок", – заявил Якубин.