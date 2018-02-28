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    Политика

    Законопроект о нацбезопасности вводит понятие "вооруженного" конфликта

    (обновлено: )18901
    В законодательство вводится понятие вооруженный конфликт, что означает "вооруженное столкновение между государствами или между враждующими сторонами в пределах территории одного государства, как правило, при поддержке извне".
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Законопроект о национальной безопасности предусматривает введение в украинское законодательство понятия "военного" и "вооруженного" конфликтов. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном в среду на сайте парламента.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "действующее законодательное регулирование отношений в сфере национальной безопасности имеет серьезные недостатки": нечетко определена сфера национальной безопасности, отсутствует четкое разделение полномочий государственных органов в сфере безопасности. Согласно пояснительной записке, закон определит механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны.

    "Военный конфликт — форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с двусторонним применением военной силы; основными видами военного конфликта является война и вооруженный конфликт", — говорится в законопроекте.

    Также в законодательство вводится понятие "вооруженный конфликт — вооруженное столкновение между государствами (международный вооруженный конфликт, вооруженный конфликт на государственной границе) или между враждующими сторонами в пределах территории одного государства, как правило, при поддержке извне (внутренний вооруженный конфликт)".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о национальной безопасности. Представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект закрепит стратегические шаги страны на пути приобретения членства в НАТО.

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