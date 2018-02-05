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    Порошенко одобрил решение СНБО по закону о нацбезопасности

    (обновлено: )11601
    Как говорится в указе президента от 5 февраля, одобрено решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Об этом говорится в указе президента №21 от 5 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

    Данным указом президент одобрил решение СНБО от 17 января 2017 года о проекте соответствующего закона.

    "1. Одобрить проект закона Украины "О национальной безопасности Украины". 2. Предложить президенту Украины внести проект закона Украины "О национальной безопасности Украины" на рассмотрение Верховной Рады Украины", – сказано в решении СНБО.

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком 2 февраля заявил, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности Украины, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.

    Ранее Порошенко подписал секретное решение СНБО.

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