Порошенко одобрил решение СНБО по закону о нацбезопасности

Сайт Президента Украины

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Об этом говорится в указе президента №21 от 5 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Данным указом президент одобрил решение СНБО от 17 января 2017 года о проекте соответствующего закона.

"1. Одобрить проект закона Украины "О национальной безопасности Украины". 2. Предложить президенту Украины внести проект закона Украины "О национальной безопасности Украины" на рассмотрение Верховной Рады Украины", – сказано в решении СНБО.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком 2 февраля заявил, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности Украины, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.

Ранее Порошенко подписал секретное решение СНБО.