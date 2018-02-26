Новый закон о нацбезопасности: армия в руках Порошенко и курс на НАТО

Сайт Президента Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В пятницу, 23 февраля, президент Петр Порошенко подал в Раду законопроект о нацбезопасности, обозначенный как срочный и чрезвычайно важный.

"Президентом представлен и признан как неотложный законопроект о нацбезопасности и обороне… Основные постулаты, заложенные в этот законопроекте — будет четко определено, какие службы и учреждения будут входить к нацбезопасности и обороне, обеспечивать этот момент — СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы, спецназ и так далее", — сказала представитель президента в Раде, нардеп Ирина Луценко.

Читайте также: Портнов: Порошенко показал новое качество неадекватности

По ее словам, в законопроекте также определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО.

Спикер Рады Андрей Парубий не исключает, что закон уже может быть рассмотрен на этой пленарной неделе.

Армия в руках президента

Предполагается, что после принятия документа все силовые органы, которые функционируют в Украине, начиная от разведки и заканчивая ВСУ и правоохранительными органами, будут избавлены от любого влияния политиков.

"В истории Украины много примеров, когда политическая целесообразность или логика отдельного политика приводила к разному использованию силового блока, начиная от полиции и заканчивая армией. Данный закон это устраняет", — говорит секретарь оборонного комитета Рады Иван Винник.

Депутат поведал, что в законе будет указано, что Вооруженные силы в случае вооруженной агрессии или введения военного положения или режима самообороны, согласно Конвенции ООН, подчиняются исключительно верховному главнокомандующему Украины.

"В таком случае ни министр, ни представитель профильного комитета, ни какой-либо другой политик не сможет повлиять на Вооруженные силы Украины. ВСУ будут исполнять команды исключительно верховного командующего. То же самое касается и Национальной полиции. Министры (и обороны, и МВД) будут исполнять исключительно функцию обеспечения деятельности вверенных им структур: материально-техническое, логистическое, питание, выплаты зарплат", — добавил Винник.

Читайте также: Лукаш: сейчас гостайна — зашифрованные преступления власти

Впервые на законодательном уровне закрепят, что министра обороны можно избирать исключительно из перечня гражданских лиц. Заместителями министра также должны быть гражданские.

Курс на НАТО

"Законопроект ставит перед собой задачу членства Украины и в ЕС, и в НАТО, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — отмечал еще одну важность данного законопроекта президент Петр Порошенко в январе.

Также документ обязывает выступать с ежегодным отчетом перед Радой министра обороны, главу СБУ, МВД, Нацполиции. Будут эти отчеты открытыми или закрытыми — все зависит от изложенных в них фактов, например будет ли раскрыта гостайна.

Закон о нацбезопасности предусматривает кардинальное изменение системы управления сектора обороны Украины, приведя ее к стандартам НАТО. Об этом заявила председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз.

Украинское фото Ирина Фриз

"Закон является базовым и важным! Он крайне необходим, чтобы мы нашим партнерам по странам Альянса доказали, что мы движемся по стандартам и критериям НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны", – цитирует ее "Сегодня".

Нардеп также выразила надежду на то, что закон о нацбезопасности будет в ближайшее время рассмотрен в парламенте.

По материалам из открытых источников интернет