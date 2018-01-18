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    Аналитика и комментарии

    Все "угрожатели" нацбезопасности Украины: от Пенкина до Бледанс

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (532)

    (обновлено: )61644
    Национальной безопасности Украины постоянно кто-то угрожает — то Сергей Пенкин с Шурой, то Надежда Бабкина с Эвелиной Бледанс. Но под пристальным взором Минкульта никакие "враги" не проникнут.
    Флаги Украины и России
    Associated Press Pavel Golovkin

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Национальная безопасность Украины снова оказалась под угрозой. Так, Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в пресловутый "черный список" российского кинорежиссера Никиту Михалкова, экс-участника группы Hi-Fi Митю Фомина, телеведущего Дмитрия Шепелева и рэпера Басту (Василий Вакуленко). 

    Ярослав Павловский
    Скриншот Голос Столицы
    Павловский об инициативе наказаний артистов, выступающих в РФ

    Отметим, что теперь в списке значатся 118 лиц, в отношении которых применяются санкции в виде временного запрета на въезд в Украину. В скандальный список с 2014 года попали в основном российские актеры, режиссеры, деятели шоу-биза, но есть среди них и зарубежные звезды, такие как Жерар Депардье и Стивен Сигал. Кто же эти люди, несущие угрозу целой национальной безопасности многомиллионной страны, — в обзоре РИА Новости Украина.

    Угроза от Бабкиной до Бледанс

    В основном в списке сплошь все знакомые лица — Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин, Сергей Безруков, Григорий Лепс, Валерия и Олег Газманов, Олег Табаков, Николай Цискаридзе, Валерий Гергиев, Иосиф Пригожин, которые либо поддержали присоединение Крыма к России, либо попали под санкции Евросоюза или посещали неподконтрольные властям территории Донбасса с концертами. 

    Другие же в Донбасс ездили просто… пострелять, как например, российский актер Михаил Пореченков. Напомним, что осенью 2014 года Пореченков в каске с надписью "Пресса" стрелял из крупнокалиберного пулемета (предположительно, в сторону позиций украинских военных) в окружении ополченцев в Донецке, что вызвало серьезный скандал. 

    Смотрите также: Российский актер Михаил Пореченков пострелял в донецком аэропорту 

    По этому поводу даже высказались в ОБСЕ, осудив злоупотребление символикой прессы российским актером. В Украине в отношении артиста открыли уголовное производство, а также запретили фильмы с его участием. Однако в целом списке из более чем ста лиц, Пореченков, пожалуй, единственный, кто был внесен в "черный список" после посещения украинской территории и вспыхнувшего широкого резонанса после такой поездки. 

    Есть в списке и лица, применение к которым статуса "несут угрозу нацбезопасности", вызывают в обществе не только недоумение, но и откровенные насмешки. Осенью минувшего года неожиданно оказалось, что национальной безопасности Украины стала угрожать знаменитая российская певица и основательница коллектива "Русская песня" Надежда Бабкина. Бывшая звезда одесского кооллектива "Маски шоу" Эвелина Бледанс, выступавшая вместе с Борисом Барским, Георгием Делиевым и Натальей Бузько и далекая от политики уроженка Ялты, в 2015 году тоже стала угрозой нацбезопасности. 

    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar
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    "Я по-прежнему не разделяю, где Украина, а где Россия. Я "чайник" в политике и не понимаю, что происходит. Бегу, как лошадка зашоренная, не глядя по сторонам и занимаюсь важными для меня делами – помогаю детям с синдромом Дауна, обездоленным и слабым. Да, я сказала однажды, что Крым никогда не был Украиной – так я от своих слов и не отказываюсь. Я родилась в Крыму, закончила там школу и ни для кого не секрет, что на украинском языке в Крыму разговаривали единицы. К политике "крымнаш-крымненаш" я вообще ничего не смыслю и я туда не лезу", — позднее заявила Бледанас.

    "Угрожателями" также являются хореограф-постановщик Морихиро Ивата, о знании творчества которого обычными украинцами можно еще поспорить, певцы Сергей Пенкин и Шура (Александр Медведев). К слову, какова же должна быть нацбезопасность, чтобы ей создавали угрозу Пенкин с Шурой, не озвучивалось. 

    Отдельно стоит напомнить также о том, что в Минкультовском списке есть еще американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство. "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", — пошутил Сигал, комментируя в минувшем году запрет на въезд в Украину. Французский актер Жерар Депардье, получивший российский паспорт и прописку мордовского Саранска, также каким-то образом оказался, по мнению Минкульта, главной угрозой, хотя у артиста позднее заявляли, что такие темы его не интересуют. Еще деятелеми искусства с угрозой оказались сербский режиссер Эмир Кустурица и лидер американской рэп-рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст. И если Кустурицу, Сигала и Депардье знает весь мир, то уже и Митя Фомин и Егор Крид на этом фоне смотрятся не менее "угрожающе".

    Книги тоже угрожают

    Однако не актерами и режиссерами едиными — в Украине уже не первый год существует практика запрета книг, изданных в России. На днях Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал выдать разрешение на ввоз в страну 25 изданных в РФ в 2015-2017 годах книг на основании негативного вывода экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции. 

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    president.gov.ua
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    В перечне запрещенной к реализации в Украине оказались изданные в РФ "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина – Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" Бориса Соколова, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина и другие, в числе которых несколько наименований детской литературы, в том числе учебники.

    Девять из запрещенных к распространению книг изданы издательством "АСТ", 7 – издательством "Э", 5 – издательством "Захаров", 2 – издательской группой "Азбука-Аттикус", по 1 – издательствами "Хит-книга" и "ТД Алгоритм". Отметим, не так давно в стране запретили изданные в РФ сказки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, две книги Бориса Акунина (в частности, "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы"), Большая энциклопедия школьника, учебник по химии и прописи "Я пишу правильно. От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать". Тогда запрет продажи сказок о героях-богатырях вызвал в обществе неоднозначную реакцию. 

    К слову, в отличие от запретов на въезд в страну российским деятелям искусства, запрет на ввоз в Украину российских книг не мешает им появляться на раскладках книжных рынков. Чем, кстати, пользуются даже политики. 

    По данным материалов открытых источников интернет

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