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    Культура

    "Игнор" в СМИ. Нацсовет придумал наказание для артистов-гастролеров

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (524)

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    Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что многие украинские СМИ готовы изъять из плей-листа артистов, гастролирующих в России.
    Микрофон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проводит консультации с украинскими СМИ относительно возможного введения ограничений для украинских артистов, гастролирующих в России, заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

    Микрофон
    Из открытых источников
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    По его словам, медиа готовы к санкциям против артистов, но хотят равных возможностей – закон, который бы выполняли все.

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    "У нас проходят консультации, в том числе с нашими медийщиками, со СМИ. Они говорят, на сегодня мы готовы отказаться от таких артистов, мы готовы изъять их из плей-листа, но мы хотим равных условий. А это может дать только закон, который точно может ограничить: человек работает в стране-агрессоре – мы его не транслируем. То есть со стороны индустрии есть понимание этой проблемы", – сказал Костинский в эфире Радио Свобода.

    Он также отметил, сейчас информагентства акцентируют внимание на видах ответственности, которые в своем предложении допускает Нацсовет, вместо этого надо провести "профессиональную дискуссию и выработать определенные алгоритмы".

    Костинский убежден, что такие ограничения помогут развитию украинских артистов, "которые настроены патриотически". 

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    "Такие действия будут только стимулировать развитие внутреннего рынка и стимулировать тех людей, которые поют на украинском языке, которые дают современный контент, которые не развлекают аудиторию Москвы немножко с советскими вкусами, а которых интересует украинский и европейский рынок", – считает Сергей Костинский. 

    Ранее глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предложил ввести санкции в отношении артистов, которые выступают на территории "страны-агрессора". 

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